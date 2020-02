Nicolás Arrieta gana la tutela de Luisa Fernanda W por calumnia

El escándalo de la tutela que Luisa Fernanda W le puso a NIcolás Arrieta por una presunta calumina, nuevamente salió a la luz. Esta vez sería por el resultado de esta acción legal, la cual ganó el polémico youtuber.

Por medio de sus redes sociales, Arrieta compartió que ganó la tutela y realizó una grabación revelando los detalles del fallo dictado por el juez. "Esta tutela sí llegó, no como los productos que promocionan los influenciadores, eso sí no llega, pero las tutelas sí", declaró el youtuber en el video que ya cuenta con más de 250.000 vistas.

"Yo jamás me he metido con el sexo, la raza, la religión o el origen de nadie (..) aquí estamos en los hechos que a la gente no le han devuelto ni la plata, ni le ha llegado el producto", declara el youtuber mientras lee las acusaciones del abogado de Luisa Fernanda W.

Recordemos que la acción de tutela fue puesta a Arrieta por declaraciones de presuntas estafas de algunos influenciadores a sus seguidores, promocionando productos que nunca llegaron, según reveló el youtuber.

Vea aquí el video resumen de la tutela: