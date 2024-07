Los bomberos caminaron dos horas para apagar un incendio en Salamina, Caldas

Manizales

En las últimas horas se presentó un incendio forestal en el área rural de Salamina, donde cinco unidades bomberiles se trasladaron a la finca Cañaveral, para llegar allí tuvieron que caminar cerca de dos horas para extinguir la conflagración. Según las primeras indagaciones, el incendio se produjo por una quema ‘controlada’ que hicieron los trabajadores mientras realizaban labores de campo.

“Al no tener un vehículo de desplazamiento rápido, nuestras unidades tuvieron que caminar, ya que el acceso es difícil, al llegar al sitio, los trabajadores intentaban apagar el fuego. Por fortuna, el suceso no pasó a mayores, sin embargo, preguntamos cuál había sido el origen de la conflagración, no supieron responder, entonces todo parece indicar que estaban haciendo quemas en medio de los trabajos en aquella finca”, manifiesta Fabio Osvaldo Tabares Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Salamina.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no realizar este tipo de quemas, ya que por el tiempo seco hay alta probabilidad de que el fuego se extienda por la capa vegetal. En los últimos días se han registrado cuatro incendios forestales en el departamento de Caldas.

