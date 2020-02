Sylvia Constaín y el Ministerio TIC

En Amigos Tic esta semana tendremos a una invitada muy especial, la ministra de las TIC, Syilvia Contaín, con ella hablaremos de distintos temas, de la transformación digital, de la historia clínica electrónica, de todo lo que está pasando a través de esta cartera, ¿cómo la cartera se está conectando con el resto del país?

Hola buenos días, buenas tardes, buenas noches A todos nuestros oyentes en Amigos Tic el pódcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Hoy como siempre nos acompaña Santiago Pinzón galán, Denise Burn, Mauricio Jaramillo y le mandamos un saludo muy especial a Jole Restrepo que tuvo que ausentarse en el día de hoy pero también mando preguntas y todo.

El joven.

El joven punketo.

Y bueno tenemos hoy un programa muy especial, Mauricio cuéntenos a quien tenemos de invitada.

Bueno hoy tenemos a una economista, máster en administración de la Universidad de Los Andes, es felow de relaciones internacionales de Harvard, tiene más de 20 años de experiencia internacional en diseño, ejecución de estrategias internacionales, gerencia de desarrollo y la conocemos un poco más porque fue jefe de políticas públicas de Facebook en el cono sur, también de relaciones gubernamentales para Apple en latinoamérica o en Sudamérica hispanoparlante y bueno tiene una amplia experiencia como consultora en estos temas de innovación, tecnología y gobierno Así que ¿decimos un hombre?.

Por gobierno llego ahora precisamente a un rol.

Y bueno creo que después de interactuar con tantos gobiernos un gobierno dijo “venga pongámosla aquí” y tenemos hoy a la ministra Sylvia Constaín, ministerio TIC, ministra bienvenida.

Muchas gracias muy contenta de estar aquí por segunda vez, aquí estábamos recordando la primera vez fue cuando llevábamos 100 días de gobierno y aquí volvemos cuando llevamos 536.

O sea, final de año 2018.

¿Llevo apenas 100 días y ahora parece que llevará dos minutos debajo del agua?

Bienvenida ministra.

Muchas gracias, muy contenta de verdad de estar acá.

Precisamente creo que ese contexto es muy valioso, a todos los que nos están acompañando, diciembre del 2018 el gobierno estaba empezando, estaba estructurando ser Plan Nacional de Desarrollo, estaban todas las expectativas de la narrativa y creo que arrancaría yo por esa primera pregunta y es el balance del 2019. Es evidente que para muchos la noticia más importante es la aprobación de ley TIC, la felicitamos personalmente todos acá compartimos un ejercicio que fue democrático, regional, incluyente y que sabemos que fue un ejercicio bastante exigente, pero creemos que hay muchas otras cosas que puede uno bajarle a esa información de la ley TIC para que la gente entienda, entonces arránquelos con ese balance.

Bueno me parece que es una buena idea, ayer precisamente estaba leyendo, releyendo pues, el compes de transformación digital de inteligencia artificial, ese creo que fue un esfuerzo muy importante porque junto a todo el sector ya pensando que teníamos, o que tenemos ley ¿y ahora que cierro interrogación la ley impulsa mucho de la conectividad pero nosotros decimos mucho, es conectividad con un propósito estamos conectando es para mejorar la calidad de la vida de los colombianos y eso no pasó así no más tenemos que tener políticas públicas que estén dirigidas a que los colombianos usemos la tecnología para generar más oportunidades, para mejorar nuestras propias carreras, para que nuestros niños puedan estar programando, entonces el compes y la ley me parece que son dos herramientas muy importantes con el Plan Nacional de Desarrollo, sacamos ya el plan de 5G así que ya estamos mirando hacia delante, además muchísimo más y obviamente el plan TIC 2019- 2022 que también ya está adaptado, así que el primer año fue un año claramente donde nos dedicamos a hacer tareas y ahorita voy a mencionar algunas, pero sobre todo a tener un marco en las distintas esferas para que todos sepamos a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo y ya pues a partir de eso pues entonces como dijo el presidente Duque en una reunión reciente este será un año de ejecutar, entonces el año pasado pues ya arrancamos apenas la ley, empezamos el proceso de asignación de espectro, proceso que se acabó el 20 de diciembre, se asignó espectro, bandas bajas y las altas, nuevo operador, como siempre en este sector mucha controversia, expectativas, todo el mundo, pero es parte.

Además que venía mucho tiempo esperándose pues llevamos seis años sin hacer una asignación de una banda alta, llevamos más de 20 años sin asignar una banda baja, la joya de la corona, increíble porque la teníamos ahí y fuimos de los primeros países en limpiar la banda y fuimos uno de los últimos en asignarla, entonces teníamos ahí un activo extraordinario que estaba quieto, entonces pues muy contentos de poder poner ese activo a trabajar para los colombianos, sobre todo porque 700 como sabemos es el que nos lleva la conectividad, a las regiones a esa Colombia profunda, rural, dispersa que no está conectada con el resto del país porque usted lleva su celular allá y pues le sirve para tomar fotos, pero no para compartirlas.

A propósito, ministra usted menciona hora las regiones, hace poco estuvo socializando el proyecto para la conectividad de las de 10,000 comunidades en la ruralidad, cuenten es un poquito sobre esto.

Pues mire eso surgió de la situación que encontramos cuando llegamos y miramos hacia tras de que a las escuelas sobretodo rurales habido varios programas que les da internet pero entonces usted sabe que contratar en el sector público es un camello, eso solamente se puede por un año dentro del año fiscal, entonces hay una cantidad de restricciones, si acaso dos años si uno pie vigencias futuras, entonces esas escuelas tenían internet y después un día ya deja de tener internet entonces deja de tener un año dos años y después las volví a conectar y se desconectaban y el presidente antes de empezar cuando estábamos en empalme o en coordinación antes de empezar nos dijo “por favor cojan oficio cómo es posible que estemos desconectando a las escuelas, tenemos que darle una certeza a estos centros educativos alejados que pueden tener una conectividad en el largo plazo” y o sea me parte el corazón desconectar una escuela. Y un día también fuimos y nos encontramos un kiosco cómo se llamaban quioscos en ese momento, un kiosco desconectado y me dice pero como, como hacemos eso entonces le dije mire nos toca sentarnos a pensar cómo le vamos hacer en el largo plazo y, entonces no sentamos hicimos un proyecto con el ministerio de hacienda, de planeación nacional, la ministra educación que voy a mente es nuestra luz en estos temas de educación y nosotros y son 10,000 básicamente escuelas, pero también hay guarniciones militares, también hay centros de salud o sea lugares muy muy alejados, un proyecto que dura hasta el 2030 o sea qué es el periodo de estos alcaldes nuevos que entran más el siguiente, más un ratico del que viene después. .

Eso le da mucha estabilidad porque el tema de los traumas de cambio administración, no estoy financiado queda una pagando las proyecciones y los proyectos fundamentales.

Que aún en el limbo con los cambios de administración en muchos sitios.

Aprovechando que estamos hablando de las regiones, una pregunta compartía además con Jole que nos mandó su lista de peticiones, en las regiones ay hablando de activos importantes, Están los puntos vive digital, los puntos de digital plus, los vive la app, adicional a los que decía los quioscos, ¿qué pasa o que va pasar este año o los años venideros con estos espacios que son vitales para que las personas generen contenido, las personas aprendan, eso que a lo mejor no pueden tener en su casa por temas económicos o lo que sea tienen estos espacios, cómo hacemos para recuperar muchos de estos espacios?

Sí, tenemos que trabajar con las alcaldías, con los alcaldes yo creo que es muy importante que nosotros reconozcamos el hecho de que el servicio de conectividad que hace 15 años o 20 años ni siquiera estaba como dentro de las prioridades de un hogar, nadie hablaba de la conexión a internet porque no existía la conexión de hacerla y hemos ido evolucionando ya eso tenemos que llegar, a entender que esto es un servicio que es esencial y ahorita que estoy hablando con los alcaldes estamos haciendo rondas por todo el país hablando con todos los alcaldes ayer estuvimos con la vice presidenta en Mompós, con el gobernador y todos los alcaldes de Bolívar y ahí nuestro mensaje es muy claro y es: Nosotros tenemos que incluir el concepto de conectividad dentro de nuestra planeación y dentro de nuestra planeación presupuestaria, no pasa si no es mágico, No es que exista sin que uno haga la tarea, no entonces Eso es algo muy importante porque como todos aquí sabemos este sector es un sector que habilita todos los demás, el centro de salud, la educación a distancia, el aprender a programar desde lejos.

Demás depende de todos o sea parte de lo que todos deberíamos saber es que no depende solamente de que el ministerio ponga el espacio hoy durante un tiempo lo administre, sino que las administraciones municipales tienen la responsabilidad de mantener los activos y cuidados abre interrogación ¿no?.

Totalmente y también recordar que yo sí, creo que también tienen la responsabilidad de impulsar a quien más gente las esté usando, entonces para eso tienen que apropiarlas, tiene que ser un tema de cada comunidad yo también estuve hablando de quien le tenemos que coger cariño nuestra infraestructura de comunicaciones ahora que viene un despliegue de infraestructura tan importante con la asignación de espectro pues tenemos lugares donde no dejan despegar o lugares donde está entonces la antena y se llevan el pan el que lea la electricidad entonces yo digo no, todos tenemos que salir e impulsar esos espacios, y eso es muy importante todos tenemos que cogerle cariño y entender que es nuestro y que nos dan un servicio que es muy importante así que para la respuesta tu pregunta espero que todos estén activos, que las alcaldías, las cámaras de comercio y todo lo demás, que la sociedad de verdad esté alrededor de este tema.

Ministra llevamos 20 años de evolución en la conectividad de Colombia y todavía casi 20 millones de colombianos están desconectados, viene la subasta del espectro Y ahí 3658 localidades de 5000 van a tener por primera vez, o tal vez por segunda porque algún día tuvieron y no volvieron a tener conectividad y vienen los 10,000 centros poblados, ¿podemos decir que en dos o tres años o en los cuatro años que termina lo de la subasta el espectro, la implementación, Colombia quedará completamente conectado?

Pues va a quedar muy conectada digamos hay unos lugares y hay uno tiene que ser claro que el despliegue de infraestructura no es fácil, digamos tenemos una gran cantidad del país pues que selva por ejemplo y que probablemente ahí no estaremos llegando pero si usted coge el mapa y usted mira y dice “bueno los 3658 de la subasta + los 10,000 que acabamos de hablar + los 1000 que se instalaron el año pasado +876 creo que son de áreas urbanas +las 500,000 familias a las cuales estamos llevando internet al lugar a unos precios sociales“ si usted integra todo eso lo que se ve es un país que tiene, que todos los lugares tienen al menos un servicio de estos de los que yo acabo de mencionar y eso de lo que está haciendo el gobierno nacional, pero reitero tenemos que impulsar a que los gobiernos locales también lo hagan, tenemos también por ejemplo en el tema de regalías un proyecto tipo para estos tipos de conectividad donde si se juntan muchos, entonces pueden hacer un gran proyecto de regalías nosotros los ayudamos a estructurar, pero lo que es importante es que la conectividad no es únicamente, claro el espectro si responsabilidad del gobierno pero nosotros también tenemos otras formas que también lo pueden hacer en el sector privado y en eso pues también es muy importante que participen.

Yo le tomo y la palabra y también para recordarle a las autoridades territoriales y locales el incentivo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo que busca precisamente si usted me ayuda en el despliegue de infraestructura, poniéndolo palabras más palabras menos, 309- 308 creo que es el artículo, pues usted va tener un acompañamiento más adicional, es una especie de ayuda a que usted me ayuda a que usted me ayude, yo lo ayudo y usted me ayuda, y eso creo que ahora que están construyendo los planes de desarrollo local, uno lo habla los gerentes seccionales de la ANDI Pues están asimilando esa herramienta como la otra que es muy oportuno el decreto de apps en tic que salió el año pasado y como parte de otra capacidad que creo que sería importante mencionar los beneficios o el alcance de secreto como otra ayuda.

De acuerdo, ese es un decreto que responde a la necesidad muy clara y es que los apps en Colombia han sido tradicionalmente en infraestructura, física, puentes carreteras, de movilidad por llamarlo así, pero entonces en este sector que es un sector de todos los sectores porque yo vuelvo y digo este es un sector de todos los sectores, como que no había un marco jurídico que dijera que el sector privado, primero que les permitiera llegar con ideas y con proyectos en lugar de esperar a que como era antes y usted no habría una licitación lo cual como gobierno usted ya sabía que es lo que quería hacer pues entonces no se compraba, no se contrataba, no nada, que ya hay una puerta para que el sector privado un monte proyectos de base tecnológico y los traigan a las distintas entidades porque además claro el ministerio de las tic es el que mira el componente tecnología, pero es que este es un proyecto una herramienta que sirve para todo, lo que queremos ver es que lleguen proyectos del sector de salud, el sector de transporte, que lleguen proyectos del sector educación, todos los sectores con esta herramienta entonces digamos ya nos da un marco en el cual el sector público y privado podemos trabajar juntos para llegar unos objetivos muy claros.

Para los que no saben si decreto 1974 de octubre de 2019, un trabajo que hicimos conjunto sector privado y gobierno y es muy valioso.

Muy juicioso Santiago.

Yo hago la tarea y conecto con algo muy valioso y es mencionó educación y creo que uno sabe que la competitividad digital del país pues obviamente depende de una gran conectividad, pero si no tenemos el talento este país no va a ser capaz de salir adelante en la cuarta revolución industrial entonces el tema de transformación digital, de alineación, oferta y demanda, de cambiar la mentalidad de lo que es por ejemplo más mujeres en el sector impulsándole algo a la economía. Para que nos cuentes algo también porque sabemos que es valioso desde la ANDI venimos impulsando, pero es algo de balance positivo que también está en el radar.

Sí, realmente lo que nosotros hicimos es decir “a ver empecemos la hoja de vida de cualquier persona” entonces lo que tratamos es de tener programas que permitan impulsar el conocimiento en los temas de cuarta revolución industrial en toda la cadena de vida tanto de una empresa como de una persona, entonces en el caso de las personas empezamos con niños y niñas, el programa de programación para niños y niñas es de los que más a mí me tocan el corazón, como dicen, el año pasado 23,000 niños y niñas en escuelas públicas en todo el país 30% de ellas en áreas rurales aprendiendo programar es un programa que hacemos con el British Council, con el Consejo británico, es el mismo método que se usa en Gran Bretaña, y es muy interesante porque no es que alguien llegue y enseña los niños a programar sino que la capacitación se hace los profesores y no a los profesores que están enseñando tecnología, a cualquier profesor, el profesor que quiera levanta la mano y dice oiga yo quiero poder enseñarle esto a los niños y las niñas y hablando del tema de género cuando empezó el programa teníamos la lista profesores que habían levantado la mano y el 10% eran mujeres y yo dije “me da pena con ustedes, me va ni me buscan las mujeres, yo sé que ahí están” Y hoy en día tenemos 51% ya de los profesores son mujeres ya no hay que ir a buscarlas, ya muy por el contrario son las primeras en levantar la mano, y este año vamos a llegar a 63,000 niños y niñas en escuelas públicas, hemos hecho pilotos de temas que, tenemos que hacer cosas distintas entonces fuimos y buscamos un proyecto muy bueno de científicos de datos, el año pasado hicimos el piloto 350 cupos, se graduaron 327 personas a todas les mejoró la vida.

¿Se graduaron en qué?

Es un programa 10 semanas y media donde se tiene que ir viernes y sábado presencialmente y es analítica de datos y muy interesante porque abrimos la convocatoria para esos 350 cupos y llegaron más de 10,500 y esto fue una convocatoria muy corta entonces yo ahí, digamos que es buenísimo el hecho que tengamos tantas y muy triste el hecho que no podamos tener todos los cupos que queremos pero bueno vamos uno a uno, pero eso le da Colombia mucha ilusión porque lo que queda claro ahí igual que con la convocatoria que hicimos de inteligencia artificial donde teníamos 12,500 cupos y llegaron más de 50,000 registros es que los colombianos queremos aprender de esto, hay interés entonces ahí estamos con eso y con la ANDI y con el sector privado estamos trabajando muy activamente para seguir buscando formas de incrementar las oportunidades de generar el empleo, pero además a través de las capacidades que sector privado está necesitando porque lo que aquí es muy claro es que nosotros le estamos pegando al tema de la competencia que el sector privado necesita es la que estamos creando y no necesariamente tienen que ser ingenieros, que todos llamamos los ingenieros y las ingenieras pero hay muchas competencias en la cuarta revolución industrial que no requieren ese estudio tan largo y que las personas pueden entrar y empezar una carrera digamos un camino en su vida a través de estas capacidades.

Escuche aquí el capítulo completo en Apple Podcast o Spotify.

Capítulos

01:04 Presentación invitado

02:37 Balance de 2019

06:18 Proyecto para la conectividad

08:34 Espacios digitales en las regiones

12:00 Colombia conectada

13:58 Decreto 1974: beneficios y alcance

20:13 ¿Cómo apoyar iniciativas?

23:22 ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 19 meses de ministerio?

26:30 Panorama Ministerio TIC

29:54 Importancia sector TIC

31:06 Papel ministerio TIC en historia clínica electrónica

37:02 ¿Qué sectores deben modernizarse?