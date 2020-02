Buscan que funcionarios públicos puedan participar en política

La intención del representante a la Cámara, Óscar Villamizar, es que funcionarios que no tienen a cargo personal o temas relacionados con el gasto, puedan apoyar al candidato que quieran abiertamente, pues, a su juicio, hay personas que participan en política por debajo de la mesa.



"Por eso creemos que hay que devolverle la posibilidad a cerca de 800 mil colombianos, que hoy son funcionarios públicos, que no son jefes de oficina, que no manejan el ordenamiento del gasto, que puedan salir a apoyar a los políticos que ellos consideren como los mejores para ser elegidos", indicó Villamizar.



En la iniciativa se establece, en caso de que pase el proyecto, que esa participación en política sólo se pueda hacer en tiempos libres y no durante la jornada laboral.