¿Hugo Ospina plantearía Paro Nacional de Taxistas?

Uno de los líderes de los taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, estaría conversando con otros líderes de los amarillos en toda Colombia para realizar un Paro Nacional de Taxistas en contra de las otras plataformas que, igual como lo hacia Uber, ofrecen servicio de transporte público particular (como Beat, Didi e In-Drive).

Ospina en varias ocasiones ha manifestado que la "batalla" con Uber se ganó, pero que la guerra contra las plataformas ilegales en Colombia aún no.

El líder de los taxistas en la capital estaría viajando a Santander para hablar seriamente sobre la posibilidad de una movilización nacional. La decisión se tomaría en el mes de marzo.

También hay que destacar que Ospina no solo no está de acuerdo con estas plataformas que utilizan carros particulares, sino con el alquiler de patinetas y bicicletas eléctricas, ya que, según él, estas no están reguladas y ocupan el espacio público.