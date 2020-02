Conductor de InDriver agredió a pasajera por no saber llegar a su destino

En redes sociales se volvió viral la denuncia por agresión que sufrió usuaria de la aplicación de transporte InDriver.

La mujer identificada como Yohana Cabrera solicitó un servicio que fue aceptado por un vehículo Kia Picanto gris de placas DXO 540. Según Cabrera, el conductor inició agrediéndola verbalmente, debido a que ella no le suministró indicaciones para llegar a su destino.

En la publicación que realizó la víctima a través de Facebook aclaró que, antes de empezar a grabar, el conductor ya había propiciado palabras “de alto calibre”.

A su vez en Twitter se publicó el video del suceso en donde se puede observar al hombre quejándose y discutiendo:

DENUNCIA #Bogotá Mi amiga Yohana Cabrera acaba de ser agredida por conductor de @indriver_col. El tipo se llama Jorge Alirio y conduce un Kia Picanto Gris placas DXO 540. Inició con agregación verbal porque ella no sabía cómo llegar a su destino y como se ve en el video le pega pic.twitter.com/wiFMuxikfS — Rosa Juliana Herrera Pinto (@juliherrerap) February 15, 2020

Conductor (C): “Yo confiado que usted sabía llegar”.

Hola @juliherrerap, lamentamos lo sucedido a Johanna. La #SDMujer creó el Mecanismo de Atención Intermedia #MAI para atender a mujeres víctimas de violencias en el espacio y transporte público. Por favor escríbenos por DM para tener sus datos y disponer la oferta institucional. — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) February 15, 2020

Mujer (M): “Para eso uno toma este servicio señor”.

C: “Pues no lo vuelva a tomar, yo no necesito de eso, ¿usted cree que yo vivo de esto?”.

Sin embargo, el hombre se percató que estaba siendo grabado por la mujer y este le propinó un fuerte puñetazo tumbándome el celular, según la víctima.

De igual forma, la página oficial de la Secretaría de la Mujer contestó al llamado de la denuncia aportando información sobre el Mecanismo de Atención intermedia (MAI) que creó el Distrito, para atender a mujeres víctimas de violencia en el transporte y en el espacio público.

Los comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios exigieron a la aplicación suspender al conductor.

Por su parte, InDriver aseguró que tomará acciones frente a lo ocurrido con el conductor y este será bloqueado.