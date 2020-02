¡Para la historia! El fenómeno 'Parásitos' conquistó el cine de Hollywood

Muchas sorpresas dejó la entrega número 92 de los Premios Óscar que se llevaron a cabo este 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El inspirador discurso de Brad Pitt, la presentación de Eminem, y -por supuesto-, el éxito arrasador de 'Parásitos', cinta surcoreana que hizo historia en estos importantes premios al llevarse 4 estatuillas.

Como muchos críticos especializados lo habían anticipado, la cinta dirigida por Bong Joon-ho se quedó con las categorías de Mejor película extranjera y Mejor guión original, inicialmente. Lo que nadie tenía en el radar, era que terminaría siendo obteniendo dos premios más en las categorías más importantes: Mejor película y Mejor Director.

“Siento que un momento muy oportuno en la historia está sucediendo ahora mismo. Estoy sin palabras, nunca nos imaginamos que esto sucediera", afirmó Bong Joon-ho al recibir el premio a Mejor Director.

En su discurso también mencionó a Martin Scorsese y la influencia que este tuvo en su trabajo y, por supuesto, el apoyo que de Quentin Tarantino, que también competía en la misma categoría con Once Upon a Time in Hollywood.

Lo cierto es que 'Parásitos' hizo historia en los Óscar al ser la de habla no inglesa en ganar como Mejor Película y la sexta producción en la historia en ser nominada de forma simultánea en las categorías Mejor Película y Mejor Película Extranjera(no habla inglesa).

Recordemos que ya habían sido protagonistas con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Globo de Oro.

Reviva el discurso del director Bong Joon-ho: