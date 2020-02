Amigos TIC, vamos a tener a Marco Casarín, gerente general de Microsoft.

Definitivamente yo creo que es el momento de tirarnos para adelante y no solamente decir cómo me convierto en un gran profesionista para trabajar en una empresa es Salazar empresa. Con el hablaremos de los retos de los desafíos que tienen las empresas en Colombia en términos de transformación digital y nos compartirá algunas recomendaciones para los emprendedores. Hola buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de Amigos Tic, el podcast de tecnología, transformación digital y todos esos temas relacionados con innovación, siempre por la plataforma de Caracol Podcast, en Caracol radio nos escuchan en Apple podcast no se encuentran en Spotify y en las distintas plataformas de distribución de contenidos.

Caracol Pódcast presenta:

Amigos TIC

Descarga aquí el episodio.

Felices en esta segunda temporada de Amigos TIC porque hoy además tenemos un invitado muy especial, es una persona que tiene una vasta experiencia, ha estado en esta compañía, en Microsoft, por más de 21 años tal vez en distintas ubicaciones geográficas, en Puerto Rico, en México, ya nos ampliará un poquito más, pero desde hace un tiempo está acompañándonos, ya nos precisará hace cuántos años en Colombia y al frente de una organización que siempre ha sido un referente como todos lo sabemos en el mundo de la tecnología y en el mundo de los negocios como es Microsoft. Tenemos hoy de invitado a Marco Casarín, Marco bienvenido. Pues encantado muchísimas gracias, fascinado estar aquí en Amigos Tic, de poderme dirigir a su audiencia y hacer la observación claramente que amigos, antes de TIC cuando los veo interactuar y decirles que soy parte de su base de fans. Le puse una vez a marco al final. Yo no quise decir nada para que nadie se diera cuenta. Pero es que como vino con una gran amiga como Silvi los vi en plural entonces quedó Marcos, pero bueno Marco bienvenido nuevamente sabíamos que teníamos su audiencia en Amigos Tic por fin conocimos al oyente, a la audiencia. Pero además creo que es importante recordarles, justamente a la audiencia, que esta es la segunda vez que tenemos a Marco con nosotros más que bienvenido Amigos Tic es parte de tu combo amigos también.

Marco antes de entrar en materia ¿cómo ves este 2020 para Colombia? hay polémicas obviamente por casos como el de Uber pero además hubo subasta el espectro, viene un proceso de 10,000 puntos de conectividad, obviamente el software se comió el mundo hace mucho rato, así que ahí juega un papel clave aunque estamos hablando de conectividad como primer paso, cómo pinta este año para Colombia ?

Mira yo creo que básicamente es un año en el cual si ejecutamos lo que ya está planeado va a ser muy sólido en el avance que podemos tener para que la tecnología nos favorezca a todos y nadie se quede atrás como tú dices. Por un lado la parte de normatividad que estaban avanzando por otro lado es ya hay proyectos que se está esperando pues salgan públicamente para que en efecto se liciten se ejecuten y podamos tener los beneficios como tal y particularmente en temas como el de inteligencia artificial casi no se ha hecho ruido pero el año pasado hicimos un avance muy importante alrededor desierta legislación que no solamente va hacer la parte de la privacidad sino que nos ayude avanzar como país en una de las tecnologías más destructivas para todos, tanto a nivel personal, laboral, intelectual el futuro en gran medida va a estar impactado por la inteligencia artificial. Colombia hizo un buen paso el año pasado, este año y yo les diría vamos más hacia la ejecución pero con los puntos que tú planteas yo de nuevo reitero, si ejecutamos lo que está planeado Colombia va a seguir beneficiándose y yo diría hasta ejerciendo ya un rol más de liderazgo alrededor de lo que está pasando en la adopción y transformación digital en América Latina y sin duda cuando yo lo comparo con el trabajo del cono sur o digamos de los países del sur de Latinoamérica yo veo a Colombia haciendo un súper papel.

Ustedes hicieron precisamente un Tour sobre la inteligencia artificial que me imagino fue una siembra importante todavía en algunos tomadores de decisiones e incorporaciones. ¿cómo sintió Marco la receptividad hacia el tema y sirvió de verdad un genuino interés por avanzar en esto y no solamente que fuera una conversación de cóctel?

Mira creo que la recepción en Colombia fue de las más voluminosas e impactantes de toda América Latina, este es un Tour que hacemos en todos los países clave de Latinoamérica, en Colombia tuvimos más de 1500 asistentes y también lanzamos allí la información de un estudio alrededor del impacto de la inteligencia artificial y realidades sobre la inteligencia artificial, en este evento tuvimos emprendedores, tuvimos empresarios, líderes de negocios, empresas que se dedican a asesorar en tecnología, tuvimos desarrolladores y lo importante fue que, digamos abrimos dos grandes áreas de conversaciones, la de negocios y la de tecnología y desarrollo y creación de aplicaciones y soluciones y particularmente yo creo que a destacar está el hecho la adopción de la inteligencia artificial por parte de Colombia, si la consideramos un hecho en los próximos 10 años, si la hacemos de una forma adecuada, estructura y planeada podría incrementar entre 1.6 y 3.6 puntos el Producto Interno Bruto y eso la gente lo traduce hoy solamente en bonanza económica y yo lo que digo no, es bonanza en oportunidades, de empleo, habilidad, cuando tú piensas que hoy aproximadamente un 18.8 aún vas a cerrarlo a menos de 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años no tienen todavía una oportunidad laboral el que tú pienses en un incremento de la productividad como digamos en la capacidad productiva que tiene el país en este tipo de tecnología es que aparte son posiciones bien pagada competitivas a nivel mundial yo te diría es algo que hay que ponerle atención, pero creo que todo lo que discutimos más allá de nuestras tecnologías, nuestras lanzamientos y las alianzas que estamos logrando a nivel local y mundial para que la inteligencia artificial sea una herramienta que habilite a la gente vs desplazar a la gente, creo que cuando la gente se dio cuenta de que una opción estructurada podía crecer tanto definitivamente queda entusiasmada y ahora la vemos mucho más comprometida en entonces entender cómo ejecutar. Nosotros estamos inaugurando antes de junio nuestro Centro de Excelencia para la Inteligencia Artificial y bueno aprovecho de una vez ya que estamos entre amigos. Yo me quería robar esa pregunta, además ya tenía preparado todo el “ustedes son los periodistas pero yo tengo la chiva”. Esas cosas pasan aquí en Amigos Tic.

Hagamos de cuenta que no dijeron nada.

¿De qué?

Si, si, si les voy a hacer bullying ustedes son los periodistas pero yo tengo la chiva del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial que va a montar Microsoft acá en Colombia, imagínense ahí les dejo ese gran dato. Además de que ya tenemos a marco acá podemos hablar al respecto, profundicemos.

En esencia es es un centro en el cual nosotros consideramos que primero Colombia de hecho algunas ciudades de Colombia se están posicionando alrededor de organizaciones entidades y zonas geográficas que buscan en la innovación, en la creación de este tipo de carreras alrededor de ciencia, tecnología, física y matemáticas pero creo que en Bogotá no estamos haciendo lo suficiente como industria para realmente potenciar el talento que tenemos en Colombia alrededor de la inteligencia artificial, el propósito de este centro de inteligencia artificial es prácticamente abrirle al público en general, estamos esperando primordialmente gente de universidades investigadores emprendedores casas de desarrollo y empresas que estén en el ecosistema de Microsoft que brindan soluciones.

A nosotros ya nos invitaron.

Y ustedes están invitados de hecho a la apertura, ya les estaremos confirmando la fecha. Queremos que sea una apertura entre amigos también y fundamentalmente, allí lo que vamos hacer es conectar las mejores prácticas el mejor talento de Microsoft con las plataformas más innovadoras de Microsoft en analítica inteligencia artificial para lo que hoy la gente se sueña lo pueda producir como una solución que nos brinde valor, entonces creemos que se va a potenciar la capacidad de Colombia, de exportar soluciones y talentos como un servicio.

Genial, sobre todo porque acá ya hemos conversado sobre ese tema en un par de ocasiones y los jóvenes tienen la visión de que necesitan ir huele ciudades capitales o fuera del país para poder lograr ese tipo de avances o para poder aprovechar ese tipo de oportunidades, entonces chévere que sepan que no tienen que recorrer sé todo el mundo y que desde Colombia o desde su región pueden hacer cosas maravillosas y pueden hacerlas para el mundo.

Totalmente y eso es parte del pensamiento. Durante el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en muchísimos foros, estuvimos en foros que van desde La parte agropecuaria, la parte industrial, la parte manufacturera, la gestión de negocios, es una infinidad de foros en los que participamos como Microsoft en particular YouTube el honor de ser en muchas ocasiones panelistas en este tipo de foros, pero lo critico que yo te diría es hoy afortunadamente la convergencia de las tecnologías que ustedes han discutido en abundancia como es la realidad aumentada como es la inteligencia artificial que son ya servicios que tenemos en la nube, en la nube pública, te permite en efecto beneficiarte de utilizar estos servicios, ser innovador y poder hacerlo desde cualquier lugar, pero una cuestión clave en todos esos foros fue mi invitación a la gente, los líderes de negocio y a los jóvenes que están pensando en trabajar en organizaciones, o poner su propia organización, es: en emprender y comprender que la transformación digital y el mercado digital del mundo es un mercado que nos permita a nosotros crear servicios, crear experiencias y exportarlos a través de un clic, y yo ahí quiero seguir haciendo énfasis este 2020 que nos trae, Espero que nos traiga muchos más innovadores que desean hacer empresas, cuando hablamos de Colombia siempre se habla del mismo unicornio y yo les puedo decir yo mismo he invertido en otras empresas porque creo en el talento colombiano y creo que una forma de sacar adelante el talento también es no solamente hablar de ello, si no ponerte en acción.

Y arriesgar.

Si claro, arriesgar y compartir lo que sabes y lo que conoces, y cuando tú ves el talento a nivel mundial que hay en las organizaciones colombianas lo que dices es porque no estamos haciendo lo suficiente para impulsar a estos empresarios jóvenes que se van a convertir en los siguientes unicornios del país y del mundo, entonces de nuevo yo creo que no solamente es un tema de lo que vamos hacer como empresa y organización, sino que yo aquí hago un llamado cualquier persona que es empresario a decir: y tú que estás haciendo para apoyar las grandes ideas y participar con tu experiencia de estos grandes proyectos, que en efecto de cada 10, 1 lo logren, tal vez uno de cada 10 se convierte en el unicornio pero bien vale la pena porque si no lo hacemos nosotros vamos a hacer un país que consume los productos y servicios y experiencias digitales que otros crean y vamos a perder la oportunidad de generar mayor riqueza.

Y muchas veces son vecinos los que pueden estar creando eso cuando podríamos ser nosotros mismos.

Es correcto.

Marco Microsoft ha vivido un cambio cultural en estos últimos años tremendo esa transformación que ha tenido, que cambio cultural necesitamos los colombianos para creer no sé eso. Porque desde afuera vienen los gringos vienen de todas partes y ser en Colombia hay un talento tremendo hay creatividad de recursividad que eso es algo que no está en todas partes, pero aquí creemos que sólo cuando sucede algo malo decimos eso es algo que pasó en Colombia pero cuando pasa algo Bueno no nos lo creemos. Que tenemos que hacer desde donde tenemos que empezar para ese cambio cultural.

Mira gracias por la pregunta y con mucho humildad te daría mi opinión, me encantaría poder decir qué es lo que necesita Colombia.

No hay fórmulas.

Pero ciertamente te podría aportar algunos elementos y dentro de las palabras que tú utilizaste para describir el talento colombiano yo agregaría la resiliencia, la recursividad y la resiliencia que tiene el empresario, el Estudiante, el ama de casa colombiano es impresionante yo crecí con esos ingredientes ahora lo que hay que agregar son tres cosas: la primera de ellas es realmente dejar de pensar con los limitantes que teníamos en el pasado y a traerlos a pensar en grande y eso es parte de lo que en una cultura de aprendizaje permanente tenemos que tener, pero si tú aprendes tienes que comprender que lo que hoy ves como una barrera en realidad es una oportunidad de crecer, de aprender, de encontrar una manera diferente hacer las cosas y llegar a un límite mucho más amplio del que ahora tiene. Entonces yo le diría hoy creo que culturalmente tenemos que aprender a pensar en grande. Lo segundo de ellos es dado que prácticamente controlamos más que un mínimo de las variables cuando emprendemos o cuando trabajamos en organización, o cuando pertenecemos a una economía como un mercado emergente que es Colombia, el tomar riesgos debe ser algo de todos los días y es curioso porque a pesar de que vivimos en un ambiente de altísimo riesgo permanente la gente aun así sigue pensando en cómo control el riesgo y lo que yo quiero decirles es piensa en grande y entonces tome el riesgo en tus manos, de todas formas hay una cantidad de riesgo tan amplia que eres maravilloso es manejar el riesgo, entonces hay que aprender a manejar el riesgo pero por cosas que valen la pena.

Claro ya no es en relación con el tema del riesgo uno puede pensar en muchos riesgos antes de lanzarse, pero después de qué te lanzas puede que no suceda ninguno de los que te imaginaste y los que vengan sean totalmente diferentes y tienes que estar preparada para eso.

Es cierto, y finalmente también comprender que el camino del aprendizaje es el que te va a llevar a que tal vez lo que tú te has imaginado que va a suceder no sucede, y sucede algo que nunca te pudiste preparar para, pero si tienes una actitud de pensar en grande y administrar el riesgo y de permanentemente aprender yo creo que definitivamente la probabilidad de éxito es muchísimo más alta Y no estoy hablando con un sentido digamos utópico de esto generalmente son algunos de los ingredientes que han construido muchas de las organizaciones que hoy son exitosos en Colombia, muchas de las organizaciones que hoy poner el nombre de Colombia en alto en muchos países de América latina, de América del Norte, entonces yo les diría eso creo que serían tres elementos importantes. Y agregaría un cuarto, y el cuarto es La seguridad en sí mismos de qué es lo que nosotros pensamos que se puede hacer, se puede hacer yo y definitivamente creo que el foro y el podcast que ustedes generan en Amigos Tic inspira la gente a comprender que hoy la tecnología prácticamente puede ayudarnos a ejecutar más del 90 y tantos por ciento de los sueños que tenemos en la cabeza, con un costo mucho más bajo que el que teníamos antes, con una oportunidad de aprender y arriesgar poco, entonces yo creo que definitivamente es el momento de tirarnos para adelante y no solamente es decir cómo me convierto en un gran profesionista para trabajar en una empresa es: sal a hacer empresa.

Bueno estamos escuchando a Marco Casarín, gerente general de Microsoft en Colombia y estamos en la mesa con Denise Bourne, @ddbourne, con Mauricio Jaramillo @Mauriciojramil y quien les habla Víctor Solano @solano.

Denise yo creo que el tema de educación siempre es un tema que nos llama poderosamente la atención porque creemos que por ahí hace parte de las necesidades en transformación digital ¿Marco usted cree que la puesta en educación que hace una compañía como Microsoft está a la altura de las necesidades, es decir ustedes como sienten ese desafío?

La Palabra lo describe, es un gran desafío es una inversión muy importante todos los años permanentemente en educación a través de programas, alianzas, estrategias de inversiones, no es suficiente y de hecho sabemos que precisamente como Microsoft lo que podemos también es inspirar y lograr que haya otro sinergias entre entidades públicas y privadas para que en efecto hagamos suficiente la educación para el futuro que tenemos. Mira hoy a la fecha solamente para hablar de 2020 tenemos alrededor de entre 45 y 75,000 plazas de posiciones que no vamos a poder llenar con talento colombiano en ciencia, tecnología, física y matemáticas y eso es algo que tenemos que cambiar entonces dijimos bueno que podemos hacer, más allá de la inversión que hacemos nosotros directamente por ejemplo con los desde que hacemos cuando nosotros hacemos todas aparte de programación para la juventud, programas que tenemos de la universidad y de la escuela de inteligencia artificial etc., hemos generado varios vínculos uno de ellos por ejemplo es el Sena y con el cena lo que hicimos Es que ya hemos certificado a 200 instructores del Sena que van a tener un impacto en algunos miles de aprendiz del Sena alrededor de lo que es la ciencia de datos para que después esa gente pueda tener bases sólidas en analítica y pueda pensar en convertirse en científicos de datos en algún momento, pero primero hay que tener los básicos que es analítica de datos , pero ya lo hicimos a la vez que ya por ejemplo el cena hoy tiene una alianza con el segmento de educación de LinkedIn donde más de 500,000 aprendiz del Sena van a tener capacidad de entrar acerca de 13,000 contenidos del altísimo impacto alrededor de lo que es LinkedIn Learning tenemos también alianzas con MinTic alrededor de eso en donde nosotros trabajamos con ellos en crear curricular, creamos certificación, más de 1700 socios de Microsoft con el rededor de unos 20- 25,000 empleos entonces nosotros permanentemente estamos entregando educación sobre tecnologías convergentes y vigentes, entonces cuando yo te hablo estas cifras y por ejemplo te hablo del Ministerio de Educación, y lo que hemos hecho con más de 45,000 profesores con 1.3 Millones de estudiantes a lo largo del tiempo, pareciera que tendría un alto impacto y a la vez sigue siendo insuficiente, nosotros hemos hecho ahora uno de donación muy interesante de 1200 millones de pesos colombianos, más la sesión de una tecnología que se llama Air Band la cual nosotros permitimos te antenas de muy bajo costo permitan la conectividad en zonas rurales, en esa zona son de las que hablé era ese don de las empresas de comunicaciones todavía no ven el beneficio de poner un cable, una fibra óptica pero entonces cómo logramos nosotros seducir esa brecha digital qué es tan compleja y difícil como la brecha económica, la brecha Bancaria, la brecha educacional, la brecha de salud, entonces cuando tú habilita si reduces la brecha digital habilitas también la llegada de conocimiento, de nuevas ideas entonces te acabo de escribir un cúmulo de cosas que hacemos como Microsoft porque estamos comprometidos con la educación, creemos que esa es la base fundamental para crear bienestar, oportunidades y crecimiento y desarrollo pero a la vez yo te diría sigue siendo insuficiente para el volumen de lo que Colombia tiene como potencial.

Escucha el capítulo completo en Apple Podcast o Spotify.

Episodios:

01:05 Marco Casarín.

02:56 ¿Cómo ve este 2020 para Colombia?

04:43 Tour inteligencia emocional

07:47 Centro de Excelencia de Inteligencia emocional de Microsoft

09:32 Emprender digitalmente

12:43 El cambio de cultura que Colombia necesita

16:42 El desafío de la educación

20:54 El entorno competitivo de Microsoft

25:57 Recomendaciones para emprendedores