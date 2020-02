Iglesia: Aborto no es un derecho humano, es una profunda herida social

Al culminar este viernes su asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal hizo un llamado a los colombianos a que respeten la vida y superen la polarización.



Además, aprovechó para pronunciarse en contra del aborto, en momentos en el que los magistrados de la Corte Constitucional estudia una demanda que, según se ha conocido, permitiría ampliar los casos en que es posible abortar en el país.

“El aborto no puede ser un derecho humano; es exactamente lo contrario. Es una profunda herida social”, manifestaron los jerarcas de la iglesia católica en el país.



Los prelados también se pronunciaron sobre los crímenes contra líderes sociales y sobre las protestas contra el Gobierno que desde noviembre del año pasado se han tomado las calles del país.



Sobre los líderes sociales, señalaron: “Defender y respetar la vida, poniendo fin a la ola de asesinatos y de amenazas que pesa sobre personas y comunidades, y ha acabado con la existencia de tantos líderes sociales. Apelamos a quienes siguen acudiendo a vías de violencia, de intimidación y de muerte: no se consigue nada con las armas ni con la imposición de ideas”.



Y frente a las marchas, manifestaron que hay que escuchar el clamor popular de quienes no se sienten representados por los gobernantes, pero sin que eso signifique desconocer los derechos de los demás.



“A partir del diálogo, hay que identificar las necesidades ciudadanas y afianzar la relación entre Estado y sociedad civil, para que los diferentes sectores poblacionales se sientan debidamente representados por las instituciones gubernamentales”, señalaron.



Y agregaron: “Es imperativo que el diálogo y el cambio social se hagan sin violencia y sin destrucción de lo que ya con esfuerzo se ha construido; los colombianos no podemos aprobar lo que desestabiliza y destruye el país”.

Finalmente, invitaron a los colombianos a superar la polarización y a encontrar puntos en común que le permitan al país salir adelante.

“Es necesario superar la polarización que no deja prosperar ninguna iniciativa para el bien de las comunidades. Hacemos un urgente llamado a los laicos católicos vinculados al mundo de la familia, de la educación, la economía y la política a aportar seriamente en orden a ese proyecto común que anhelamos”, dijeron.