Consejo de Estado mantiene investidura de Julián Bedoya

El Consejo de Estado dejó en firme la investidura contra el senador liberal Julián Bedoya.

De acuerdo con el Alto Tribunal, la demanda que pedía la muerte política del congresista argumentaba sus inasistencias, pero no las especificaba. Es decir, no tenía una cuenta exacta de a que sesiones no asistió.

Para el Consejo de Estado las pruebas son insuficientes, además determinó que Bedoya justificó sus inasistencias al Congreso.

El senador del Partido Liberal presentó incapacidades médicas expedidas por el médico del Congreso.

Además, también justificó sus actividades como miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.