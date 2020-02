¡Bienvenido a la jungla! El polémico Axl Rose celebra sus 58 años

William Bruce Rose Jr., más conocido en la industria musical como Axl Rose, nació un 6 de febrero de 1962 en Lafayette, Indiana en Estados Unidos en el seno de una familia disfuncional. Desde pequeño mostró sus grandes aptitudes para la música, tocando el piano y siendo parte del coro de la iglesia a los 5 años.

Así pues, en su adolescencia formaría su primera banda con Izzy Stradlin, que más adelante serían miembros fundadores de la aclamada banda Guns N’ Roses. De ahí se desprendería su nombre artístico A.X.L.

Su adolescencia fue complicada al ser arrestado más de 30 veces por robos en pequeños establecimientos, protagonizar peleas callejeras bajo los efectos del alcohol y descubrir también que su padrastro abusaba sexualmente de él cuando lo llevaba al Museo de la marina. Desafortunadamente, ni siquiera su madre creyó su versión del caso.

A los 20 años, el cantante fue diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno explosivo intermitente, que más adelante le traerían muchos problemas en su carrera musical.

Con el paso de los años formó Guns N' Roses, banda que revolucionó el rock and roll a finales de los 80´s alcanzando la fama internacional uniéndose junto a Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan y Steven Adler en la alineación original.

Para 1987 lanzaron su primer álbum ‘Apetite For Destruction’ con éxitos que pasarían a la historia como ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’ y ‘Paradise City’.

En la década de los 90 varios de sus miembros abandonarían la banda y más tarde, en 2016, se reencontrarían para tocar nuevamente.

Los 'Gunners' han visitado Colombia en 1992, 2010, 2016 y habrá una cuarta vez para el FEP el próximo 5 de abril.

Recordamos a Axl Rose con algunos de los grandes éxitos de Guns N' Roses, a continuación: