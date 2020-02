(VIDEO) Así la pasaron Juan Manuel y Esteban Santos en el Super Bowl

Sin lugar a duda uno de los eventos más importantes de febrero fue el Super Bowl, sobre todo por el espectáculo de Shakira, J Lo y J Balvin.

A este importante evento deportivo asistió el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y su hijo Esteban. Este último compartió en redes sociales un video, acompañado de un texto que dice: "Colombia presente #ChiefsKindgom".

A los dos se les veía muy contentos en Hard Rock Stadium en medio del evento deportivo y de las diferentes actuaciones artísticas.

Incluso, hubo cibernautas mostraron receptivos al ver al expresidente alejado de la política colombiana y de la controversia de esta.

"La vida de un expresidente, tranquilo. No como otros hps que siguen jodiendo pa' que no se le revienten los procesos", "Dígale a su papá que lo extrañamos", "si Álvaro Uribe estuviera descansando y disfrutando de su familia en algún evento como este. Pero no, sigue aquí, condenandonos a asumir las consecuencias de su odio y avaricia" y "Premio Nobel, expresidente, firmó La Paz con la guerrilla y comparte con la familia de un buen retiro, usted si sabe sacarle brillo a la vida", entre otros comentarios.