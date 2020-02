Egan Bernal sufrió una fuerte caída en los Nacionales de Ruta

El ciclista del Team INEOS, Egan Bernal, sufrió una fuerte caída este domingo en el transcurso de la prueba élite del Campeonato Nacional de Ruta. El actual campeón del Tour de Francia descendía a gran velocidad en una cuerva cuando repentinamente perdió el control de su bicicleta y se fue al piso arrastrándose varios metros contra el asfalto.

Tras el accidente, las personas del público que estaban a su alrededor empezaron a auxiliarlo hasta que se puso de pie nuevamente y, de la mano del carro acompañante, se reintegró a la competencia. De hecho, en el transcurso de esta se le puede ver bastante raspado a la altura del muslo derecho y en los codos.

"La caída fue muy fuerte, de hecho en algún momento quedé un poco mareado, no sabía qué estaba pasando. Pero me repuse y dije 'voy a intentar, estoy en Colombia'. La verdad que si hubiera sido otra carrera me habría retirado", afirmó Egan a los medios de comunicación tras su llegada.