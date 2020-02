Continúa la hegemonía del 'Big Three': ya son 13 Grand Slams consecutivos

Tras la coronación del serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia 2020, continúa la racha de los títulos de Grand Slam seguidos ganados por el denominado 'Big Three': Roger Federer, Rafael Nadal y el mencionado Djokovic. Ya son 13 los títulos 'Major' consecutivos que han ganado estas tres leyendas del tenis.

De hecho, la última vez que un jugador diferente a los tres ya mencionados ganó un título de Grand Slam fue en el US Open 2016, cuando el suizo Stan Wawrinka venciera en la final a Djokovic. Desde aquella fecha, los títulos 'Major' se han repartido de la siguiente manera:

Federer (Australia 2017), Nadal (Roland Garros 2017), Federer (Wimbledon 2017), Nadal (US Open 2017), Federer (Australia 2018), Nadal (Roland Garros 2018), Djokovic (Wimbledon 2018), Djokovic (US Open 2018), Djokovic (Australia 2019), Nadal (Roland Garros 2019), Djokovic (Wimbledon 2019), Nadal (US Open 2019), Djokovic (Australia 2020).

Además de la hegemonía, que va a continuar por lo menos hasta que se juegue Roland Garros en mayo, tanto Federer (20), Nadal (19) como Djokovic (17) son los mayores ganadores de Grand Slam en la historia.