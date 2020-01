María del Pilar Olliqui directora de apps.co.

Desde Apps.co es básicamente lo que hacemos que es insistir persistir y no desistir por nuestros emprendedores. Hablaremos de lo que ha sido el impacto, el balance de este programa, de las competencias y recomendaciones que desde allí se le hacen a los emprendedores y por supuesto qué viene para el futuro.

Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos oigan, a la hora que nos están escuchando, esto es un episodio más de Amigos TIC, como siempre hablando en este podcast sobre esos temas que nos apasionan tecnología, transformación digital, economía digital, nueva economía, pero sobre todo también uno de los temas que más nos apasiona es el del emprendimiento. Hoy tenemos una invitada muy especial en Amigos TIC¿Mauricio de quién se trata?

Ella es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, tiene un MBA en el Business School de Madrid España, una especialización en propiedad intelectual, derechos de autor, nuevas tecnologías, tiene más de 15 años de experiencia en consultoría empresarial y hoy por hoy es gerente te emprendimiento digital y Apps.co en el ministerio TIC se trata de María del Pilar Olloqui @mpilarolloqui para quienes la quieran seguir, María del Pilar bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por pensar en nosotros y nuestro programa.

¿Ese apellido de dónde es?

Español

¿De qué parte?

El apellido es de origen navarro pero mi papá es aragonés.

¿Alguna otra pregunta?

¿Hincha de qué equipo?

Madrilista.

¿Y en Colombia?

No. Mi papá me hizo guapa lista y madrilista.

Apps.co ya lleva siete años como programa, ese Apps.co versión 2019 ¿como es y qué diferencias tiene con lo que habíamos vivido?

Yo creo que la principal diferencia y lo que cabe resaltar es que durante el gobierno del presidente Duque hemos hecho el 46% de los acompañamientos totales que ha hecho absoluto, desde 2012 Apps.co acompañado a 3000 emprendedores digitales desde 2012 y más de 1400 han sido entre agosto de 2018 y diciembre 2019.

¿Acompañamiento qué significa?

Nosotros somos, para que los oyentes se hagan una idea, somos una incubadora y un acelerador de emprendedores no nos llamamos incubadora ni aceleradoras porque tenemos una diferencia muy grande con las incubadoras y aceleradoras y es que nosotros no hacemos absolutamente gratis, nosotros no le pedimos nada el emprendedor y tampoco le damos financiación, entonces por eso no nos llamamos incubadora ni aceleradoras, pero nosotros, nuestros programas de acompañamiento consiste en programas de incubación y aceleración del emprendimiento según si estamos hablando de etapa temprana o etapa avanzada del emprendedor.

En el tema de acompañamiento obviamente eso es nacional ¿cuáles son las regiones que se está moviendo más en esa actividad del portafolio?

Bueno pues nosotros llegamos a todos los rincones del país según la etapa que estemos acompañando, si estamos hablando como de entregarle a la ciudadanía colombiana herramientas para emprender digitalmente, pues este año hicimos 42 talleres de emprendimiento digital donde llegamos a más de 2896 ciudadanos llevando habilidades digitales, fuimos a 29 ciudades eso como en la etapa previa a ser emprendedor ya en la etapa temprana que ya es cuando tenemos un equipo de trabajo con una idea de negocio que quieren llegar a tener un producto mínimo viable estuvimos en 26 departamentos 40 ciudades con 578 equipos emprendedores.

María del Pilar creo que obviamente para los titulares de las noticias, a la gente le va gustar siempre que salgan más empresas unicornios de Colombia, pero no creo que sea esa la finalidad, el objetivo de un programa como Apps.co ¿Qué tipo de emprendimientos visualiza o perfila Apps.co en términos de tamaño, en términos de vocaciones, de temáticas?

Pues nosotros acompañamos todo tipo de emprendedores de base digital pero también tenemos programas para eso que queremos que sean unicornios tenemos un programa en etapa avanzada que se llama crecimiento exponencial donde este año acompañamos al cinco emprendedores que tienen alta estabilidad, acompañándolos en su proceso para que aprendan a conseguir inversión, pero también buscamos pues, digamos que nosotros sabemos que ese tipo de empresas que se vuelven unicornios normalmente son negocios business to consumer, la gran masa de acompañamientos que hicimos este año son BTB que principalmente es una empresas de software y nosotros también los acompañamos este año en la primera fase de la tapa avanzada acompañamos a 90 empresas, en seis ciudad es el país que son Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Manizales y Bogotá a que una de dos cosas si son ese tipo de empresas BTB que los acompañamos para que lleguen a su punto de equilibrio y si son un negocio BTC que está buscando crecer y generar tracción rápidamente también los acompañamos y en ese momento no queremos que lleguen a su punto de equilibrio sino que aprendan a identificar sus indicadores claves, desempeño y a crecer lo sostensiblemente con un flujo de caja pues porque sabemos que si no aprenden a manejar su flujo de caja pues entonces no van a sobrevivir.

Para emprender no hay edad y tampoco hay lugar y ya hoy en día con la tecnología pues puedes estar en cualquier lado, como están ustedes en Socorro- Santander, pues tenemos emprendedores en verdad de todas las regiones. Hay estadísticas, pero también hay historias con rostro.

Yo voy a arrancar con una anécdota. Daniel y Sebas que son mis hijos decidieron postularse a Apps.co y fue un proceso muy bonito, no tan solo porque los aceptaron que eso ya es un gran logro para nosotros, si no pues todo el tema de la acompañamiento, todas las cosas que se lograron además orgullosamente puedo decir que quedaron primero entre las cinco finalistas en Bucaramanga y luego tuvieron la oportunidad de estar en el Demo Day acá en Bogotá y eso a nosotros nos hizo sentir esa bonita esperanza que estamos buscando todos acá en Colombia y es hay oportunidades, hay formas de prepararse desde muy pequeños, hablamos con María del Pilar en estos días sobre eso y sobre que valioso que ustedes tengan, o sea le brinden la oportunidad a los chicos de participar en esto a la par de cualquier otro emprendedor, eso creo que toca rescatarlo, toca que la gente lo sepa, pero es más que lindo que las personas acá en Colombia sepan que existen programas como Apps.co donde pueden levantar la mano y pedir ayuda si se sienten perdidos como emprendedores, esas cosas están pasando ¿Entonces pues nada María del Pilar quería como hacer esa pequeña introducción para que tú nos contaras desde dentro justamente cómo es ese rescate de los emprendedores la parte más humana más allá de los números?

Yo creo que sería bueno que la audiencia supiera cuantos años tienen tus hijos para que supieran la magnitud del comentario.

Daniel Sebas acaba de cumplir 12 y 14 años.

Y tienen la universidad de niños para niños. La verdad esta parte humana es la que realmente nos mueve, digamos que pues tenemos que mostrar las cifras para que la gente entienda el impacto de la magnitud de nuestros programas, pero lo que realmente nos mueve y bueno en el Business Day donde Sebastian y Daniel tuvieron la oportunidad de estar ustedes vieron que lanzamos nuestra marca nueva y nuestra marca nueva tiene un corazón y nuestras camisetas nuevas dicen que aquí hay un corazón que ha roto todas las barreras, para nosotros lo importante realmente es llegar a todas las personas porque pues emprender en verdad no tiene edad, cuando tú tienes alma de emprendedor la tienes desde niño.Y hasta muy viejo como Mauricio. Yo tengo el ejemplo perfecto en mi familia, mi papá desde niño era un emprendedor hoy tiene 83 años y sigue siendo un emprendedor, entonces pues lo importante es decir que no sólo sabemos que los emprendedores no tienen edad para emprender porque así como él tenemos historias tan maravillosas como la de Sebastián y Daniel también, tenemos historias maravillosas, por ejemplo tengo un emprendedor que en este momento no me acuerdo su nombre que está en uno de los programas ya de etapa avanzada que se llama expansión, que es un señor yo creo que es mayor de 70 años y también lo veo con emoción y también tuvimos buenas noticias para él hace un par de meses y se les corrían las lágrimas de emoción realmente para emprender no hay edad y tampoco hay lugar y ya hoy en día con la tecnología pues puedes estar en cualquier lado, como están ustedes en Socorro- Santander, pues tenemos emprendedores en verdad de todas las regiones. Hay estadísticas, pero también hay historias con rostro.

Estamos en un momento de la cuarta revolución industrial apuestas a las tecnologías emergentes y demás estos nuevos emprendimientos ¿ya están involucrando esas tecnologías estamos hablando de emprendimientos IOT, de big data, de inteligencia artificial o todavía eso no es emprendimientos digitales de una ola anterior?

Nosotros ya tenemos muchos emprendedores que están trabajando con las tecnologías de la cuarta revolución ellos han crecido y se han adaptado a todos los cambios que ha tenido la y que ha tenido el emprender y nosotros tenemos que estar a la altura de esos cambios nosotros también nos tenemos que reinventar y también tenemos que crecer con los emprendedores en 2020 vamos a tener una oferta distinta donde seguramente lo que vamos a tener ya una especialización de los programas porque entendemos que no es lo mismo acompañar un emprendedor de las industrias creativas digitales como lo puede ser acompañaron emprendedor que trabajar con inteligencia artificial o un emprendedor que tiene un marketplace son, emprendedores distintos, con necesidades distintas y sabemos que nos debemos adaptar a eso y para eso estamos trabajando precisamente.

María del Pilar Apps.co y otros programas del ministerio TIC y públicos, Impulsa etc, ayudan muchísimo a los empresarios, les abren la mente, abren puertas, pero también cuando estos empresarios emprendedores enfrentan al mundo, al otro mundo real de los bancos, de la Dian, de la la falta de talento TI que es algo crítico en todo el mundo pues es muy difícil que han hecho es de Apps.co o desde el ministerio para alinear las instancias, para que por un lado no les abran la puerta y adelantico esté el muro.

Dentro de nuestro acompañamiento nosotros tocamos digamos que tres líneas muy importantes para los emprendedores, uno de su producto digital, otro pues de su parte comercial y lo otro ya de su parte de negocio, nosotros en su parte del negocio nos encargamos de hacerles un diagnóstico general de todas las líneas del emprendedor y lo que hacemos es un acompañamiento ajustado a sus necesidades y por medio de unas mentorias y unas asesorías les cerramos esas brechas entonces si nosotros identificamos que ellos tienen una brecha que cerrar en su modelo de negocio o en sus temas jurídicos tributarios y además pues tenemos mentores especializados que los ayudarán a enderezarse en ese sentido, eso es lo que hacemos desde Apps.co ya directamente en el acompañamiento a los emprendedores directamente y desde el ministerio pues nosotros desde la dirección desarrollo de la industria TI tenemos muchos programas para darle a la ciudadanía las herramientas que necesitan los programadores, hace dos días la ministra cerró el programa de ciencia para datos donde más de 327 científicos de datos se graduaron de un programa de 12 semanas, tenemos programación para niños y niñas porque sabemos que es una necesidad latente que la población colombiana tenga habilidades.

La gente tiene que entender que no siempre te van a tocar la puerta para decirte tienes estas oportunidades, tenemos que aprender a buscar esas oportunidades y pueden encontrarlo de forma física, en los Se Emprende, pueden meterse en el sitio web te Apps.co pueden meterse en el sitio Impulsa alguien le cuenta, pregunte, métase en redes sociales.

Uno mira, anoche estábamos en la primer entrega del fondo emprender del Sena, nos acompañó Nacho y tuvimos el privilegio de entregar los dos premios a la categoría de la cuarta revolución industrial y echo la cuña ahí, Nauty 360 se lo ganó un emprendimiento en la costa que conecta todo el tema de servicio de transporte marítimo y lo otro -ese paso por Apps.co -y el otro es Lacey Dum que es una persona que volví a Colombia y está generando unas máquinas en Pasto pero entonces no es que hay Apps.co, Fondo Emprender, Impulsa o sea hay una gran oferta institucional pero la pregunta que uno tiene: cómo logran organizar eso frente al emprendedor que va empezar, nosotros tenemos en Andi el futuro, todo un ecosistema de emprendedores y ahí es donde uno quiere que le ayuden a que el ecosistema este comunicado y dialogando porque muchas de estas cosas a veces la gente no tiene, los recursos no sabe dónde buscar y por dónde empezar, la pregunta es cómo organiza uno de eso- y plata hay mucha - Y se puede desperdiciar en ese sentido.

En esa articulación trabajamos continuamente con el cena particularmente este año tuvimos una alianza con ellos donde ellos nos ayudaron en nuestra etapa temprana, en nuestra etapa descubrimiento a llegar a más regiones del país entonces nosotros capacitamos a mentores del Sena para prestar nuestro acompañamiento porque nosotros tenemos una metodología propia y tenemos un curso con Platzi para que sus mentores se capaciten, unos manuales y demás pues para garantizar con nuestra metodología que ya está haciendo bien llevada y eso lo hicimos en alianza con el Sena entonces ya el Sena ya tiene varios mentores capacitados por nosotros para hacer acompañamiento a emprendimientos de base digital, asimismo los emprendedores que salen desde etapa temprana ya quedan digamos que preparados para entrar el fondo emprender para entrar a competir y a buscar financiación. Con Impulsa tenemos varias cosas en común proyectos en común el más importante es Se Emprende Min TIC y e Impulsa en particular Apps son aliados en los centros Se Emprende, nosotros lo que haremos en los centros Se Emprende que la semana pasada, hace dos semanas, se inauguró la sede principal que es la Cámara de Comercio de la calle 93 se inauguró el nodo en la universidad del bosque el martes de esta semana la semana anterior se inauguró en Medellín un laboratorio con Accenture y con todo eso lo que queremos es articular el ecosistema y que nuestros emprendedores tengan más opciones para ir a prototipando, para ir a buscar la oferta que necesitan, de lo que sea que necesitan, para emprender bien sea financiación, prototipar, un programa de aceleración o también participar en temas de innovación abierta, nosotros también tenemos una fase que se llama reto Lapp que trabajamos temas de innovación abierta, que también hemos trabajado de la mano con Impulsa y lo que nosotros queremos es que en Se Emprende este toda nuestra oferta disponible para todos los emprendedores que los emprendedores no solamente nos puedan buscar virtualmente a través de nuestra página web sino que también puedan acercarse a un sitio como Se Emprende y entender en qué consiste nuestra oferta y que nosotros le ayudemos a ellos a saber para qué están preparados.

Eso que dices es súper importante porque la gente tiene que entender que no siempre te van a tocar la puerta para decirte tienes estas oportunidades, tenemos que aprender a buscar esas oportunidades y pueden encontrarlo de forma física, en los Se Emprende, pueden meterse en el sitio web te Apps.co pueden meterse en el sitio Impulsa alguien le cuenta, pregunte, métase en redes sociales y pregúntele a alguien, creo que eso es una invitación que responsablemente además deberíamos hacer nosotros desde esta mensa por qué están pasando cosas y la gente no siempre se entera, pero también no siempre busca, para los que nos están escuchando por favor compártanle a todo el que conozcan que estas cosas son una realidad que tienen oportunidades que no están solos que emprender no necesariamente Tiene que ser una tarea para hacer sola me parece genial que nos estás haciendo además un mapeo de lo que está pasando.

