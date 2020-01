Fiscal Barbosa: En Venezuela no hay Estado de Derecho

Luego de la primera reunión de empalme con el fiscal encargado Fabio Espitia, el nuevo Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa se refirió a varios temas de interés nacional.

Aida Merlano

Dijo Barbosa que no tienen claro bajo qué circunstancias está colaborando la profuga ex congresista con el gobierno de Venezuela.

Además, señaló que en el vecino país no haya Estado de Derecho. "Que la señora Merlano esté hablando en Venezuela en el marco de un proceso que no sabemos que es o lo que está ocurriendo, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay garantías judiciales, en Venezuela no hay debido proceso justo, en Venezuela no existe ningún tipo de cosa que nosotros podamos saber".

Líderes sociales

Frente a los crímenes de líderes sociales dijo que la Fiscalía debe fortalecerse la investigación en estos casos.

"La función de la Fiscalía General de la Nación no es solamente la de contar muertos, la Fiscalía no cuenta muertos solamente, la Fiscalía hace un trabajo de investigación serio, la Fiscalía da respuestas, lo que hay es que acelerar esas respuestas, esto no es un lugar de conteo".

No tengo impedimentos

Además, el Fiscal Barbosa indicó que no tiene agendas políticas, que no es un fiscal de ningún partido político y que llega al ente acusador para fortalecerlo y demostrar que es independiente.

Por último, indicó que el lunes comenzará el empalme con las personas que designe para conocer en detalle el funcionamiento, los procedimientos y los procesos judiciales que lleva la entidad.