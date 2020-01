En las noticias hablan de Los juegos más vendidos de la década, la epidemia de juegos aplazados en 2020 y el anuncio de un nuevo juego de Súper campeones. También nos cuentan los videojuegos que jugaron en las vacaciones.

Para escuchar:

· Dragon Ball Z Kakarot (8:48)

· Juegos más vendidos de la década (27:30)

· Juegos Aplazados (31:38)

· Captain Tsubasa Rise of New Champions (39:48)

· LuisCa está jugando la remasterización de Aladdin y el rey león, Hyrule Warriors y Dragon Ball Z Kakarot (44:57)

· JuanCa está jugando The Last Of Us, The Crew 2, Divinity Original Sin 2 y Dragon Ball Z Kakarot (46:50)

Para el próximo episodio, cuéntanos en twitter que jugaste en vacaciones y si lo recomiendas o no.. Puedes escribir nuestras cuentas de twitter @Juancaortiz14 y @Luisca_Guerrero con el #PantallerosELPODCAST.