Representante a la Cámara arremete contra comandante de Policía en Arauca

El representante a la Cámara por el departamento de Arauca, José Vicente Carreño Castro, aseguró que el actual comandante de Policía en esta región, coronel Darío Enrique López Mosquera está fallando, no es operativo, no sirve y no lo conoce ni la misma comunidad, como sus uniformados; de ahí los altos índices de inseguridad, robo, secuestro, extorsión, asesinatos y las operaciones de las disidencias y la guerrilla del Eln.

“Hoy tengo que decirle al comandante de la Policía, que se ponga el uniforme y sino que se ponga el everfit, que salga y le dé la cara a los ciudadanos, así se lo haré saber al director de la Policía y al ministro de Defensa la próxima semana”, precisó Carreño Castro.

El legislador araucano criticó duramente la labor del oficial, que tras cumplir más de un año al frente de la institución no se ha dado a conocer a la ciudadanía, no se le ve en los actos de relevancia, delegando siembre al subcomandante o en su defecto al comandante operativo que es el tercero en la línea de mando.

“El comandante de Policía en Arauca está fallando, el coronel López no lo conocen ni los presidentes de juntas, ni los gremios, no se reúne con ellos, no los atiende, algunos policías ni siquiera físicamente lo conocen, en algunos municipios ni siquiera nunca ha ido, si no lo conocen los policías, mucho menos los ciudadanos, el policía se debe al ciudadano para que haya una buena comunicación”, aseguró Carreño Castro.

El representante destacó el trabajo que viene cumpliendo el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Brigadier General Arnulfo Traslaviña Sáchica, de quien aseguró es más fácil hablar con él porque tiene mayor contacto con la ciudadanía, que con el mismo comandante de policía. “Si no tiene la disposición de trabajar por esta comunidad, hombre que dé un paso al costado o que pida el relevo para que venga una persona que sí quiera hacer interacción con los ciudadanos”.

El pronunciamiento lo hizo el legislador colombiano al ser consultado sobre el informe que dio a conocer la Human Ringhts Watch, precisando que el manejo de las guerrillas es real, con más de 40 años de presencia en esta región petrolera, pero que no comparte la apreciación donde se señala que los mismos grupos guerrilleros son los que ejercen la autoridad. Aseguró que esa situación se registra en los centros poblados como Puerto Jordán, La Esmeralda, Corocito y otros donde no se tiene la presencia del Estado, donde se requiere con urgencia la inversión del Gobierno Nacional.