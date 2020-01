El reto más grande de toda mi historia fue cuando tuve que desafiar a Bill Gates frente a 120 vicepresidentes y decirle que estaba absolutamente equivocado a mi esposa le dije la noche anterior, mañana no tengo trabajo, fue básicamente un retiro que se hace con 120 vicepresidentes, hablaba Bill Gates, hablaba Steven Ballmer y el tercero era el presidente de mercadeo y soporte que era, yo abrí un poco la discusión diciendo desde hace muchos meses me levanto avergonzado de trabajar para esta compañía así arrancóesto.

Amigos TIC con un invitado muy especial Orlando Ayala, con él hablaremos de su paso por Microsoft la compañía quizás con más valor en la historia de la civilización prácticamente, pero también de lo que fue su paso por la misión de sabios como su participación en la junta directiva de Ecopetrol y todos los desafíos que vienen para el país en materia de educación ciencia y tecnología.

Tenemos el honor y el privilegio de alguien que seguramente muchos colombianos admiran porque nos ha dejado en las mejores capacidades de representación por su experiencia por su trayectoria y arrancamos por un ingeniero de sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a ver si la gente va teniendo un poquito de inquietud de quién puede ser que le hablaba al oído alguien muy importante, no sé si le hablaba al oído derecho o al oído izquierdo, pero le hablaba al oído o le sigue hablando y que claramente ya entrando muy en serios en el tema, hace parte de esa misión de sabios que nos ha venido ayudando a que Colombia tenga un gran quiebre, y es pensar en grande. Una segunda misión de sabios, pero reinventando el país entonces nos acompaña nada más y nada menos que Orlando Ayala.

Santiago y equipo muchas gracias por tenerme aquí, un honor.

Orlando de hecho estuvo también en Colombia hace unos días en una coyuntura muy especial estaba en la presentación de un libro de un periodista muy querido de esta mesa gran maestro del periodismo y lo puedo decir también a título personal fue mi primer editor en la vida se trata de Julio César Guzmán que escribió un libro con el sello de Penguin Random House que se llama Orlando Ayala el colombiano que le habla al oído a Bill Gates.

Orlando cómo fue, y arranquemos un poquito allí por el reportaje por este trabajo porque al final un libro de esa naturaleza es casi que he escrito a cuatro manos, cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo con Julio César, de empezar a concebir el libro, entendemos en ese momento, esa noche que nos hizo la conversación en Tango Discos que usted empezaba a pasarle documentos y libros le puso tareas al autor ¿cómo fue un poquito esa experiencia?

Bueno primero mi agradecimiento a julio yo creo que no solamente es un gran ex escritor un extraordinario ser humano así que pues fue digamos un trabajo placentero más largo de lo que hubiéramos querido porque nos tardamos varios años básicamente porque yo no tenía mucho el tiempo pero mucho se hizo comunicándole experiencias ante todo humanas después de 40 años de estar en el maravilloso mundo de la tecnología quitó conectado un poco porque esas por presentarle a quien lo lea algunas alternativas de cómo la tecnología en sí Pues como misión central tiene que ser amplificar la vida amplificar la capacidad del ser humano y todo lo que lo rodea y digo todo lo que lo rodea porque pues este mundo no es completo sin que consideremos el resto así que si arrancamos muchas de las interacciones fueron por videoconferencia porque yo vivo todavía en Seattle ya desde hace muchos años y muchas veces nos vimos aquí también tomando café así que yo voy por ahí unas 40 sesiones más que todo acomodado un poco en mi calendario que siempre he estado viajando mucho así que creo que al final terminamos con algo que por lo menos a mí me gustó.

O sea, quedó contento y vamos por un segundo volumen o lo estoy molestando acá o vamos a ver qué pasa con la primera edición.

No yo creo que el objetivo de todo esto es tratar de comunicar algunas experiencias ojalá especialmente las generaciones jóvenes que son el futuro de este país con que todos aspiramos a tener una gran Colombia.

Yo creo que, si va para segundo tomo con otros próximos 40 años, pero ahora viniendo mucho más seguido a Colombia.

Bueno necesitaría alguien como Julio que tiene mucha persistencia, porque él me hizo un perfil en el 95, hace mucho tiempo, y ahí fue como el punto de partida donde nos conocimos y bueno luego esta idea del libro, yo le dije yo no tengo tiempo para escribirlo, escribir mucho así que él lo hizo de una manera bastante efectiva.

Retos para Colombia

Colombia tiene lo que yo considero una apuesta generacional que no ha sido cumplida y es la tremenda potencia: nuestra biodiversidad 55,000 especies como país de las cuales 9000 son endógenas, sólo existen en Colombia y de ahí tiene que partir que es un potencial que tenemos y la gran pregunta es cómo traducimos eso en paz, cómo traducimos eso en oportunidades, especialmente para la juventud...

Orlando entrando en materia ya, pues uno combinando la coyuntura, tenemos un nuevo ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, tenemos el informe de la Misión de Sabios, tenemos un libro que usted nos está compartiendo de manera muy generosa y refleja una trayectoria ¿qué necesita Colombia ahora? después de tener una nueva capacidad institucional, unas recomendaciones muy prácticas y lo que pues usted también nos va a dar con el libro y es una experiencia, un liderazgo pero que ahora tenemos el reto es de ponerlo en práctica ¿por dónde deberíamos empezar?

Con lo mete una historia muy única que no tengo que explicarle los colombianos porque todos sabemos una historia un poco dura en muchos sentidos y yo artículo un poco la visión de Colombia en el contexto en el que estamos en un momento en la historia del país alguna persona me puede considerar de un poco extremista y alarmista está pero yo considero que después de la creación de Colombia como República este momento va a marcar el futuro de los próximos 50 años del país entonces desde ese punto de vista hay que partir por donde Colombia puede hacer unas apuestas donde quepamos todos, donde vayamos por el centro y no tanto por las orillas, yo más que nunca en mi vida estoy convencido que los extremos nos llevan a lugares negros, oscuros y muchas veces sangrientos entonces desde ese punto de vista para ser importantísimo que estas recomendaciones y si quieren podemos hablar un poco de cuáles son más adelante, pase por su ejecución y pase por la inclusión, esto no fue una propuesta hecha ni por el gobierno ni por 47 personas que llamaron sabios, yo digo sabio el que no acepto, lo de sabios es complicada entonces sabio es el que no se cree sabio, creo entonces al final va a pasar por ejecutar y creo que es las recomendaciones son muy sólidas, vienen de la sociedad civil como tiene que ser y muchas de las aspiraciones de lo que vemos hoy en las calles en Colombia, de las protestas en Colombia pasan por algunas aspiraciones de cada colombiano, cada joven, en tener más oportunidad ante todo.

Sería bueno andar en esas recomendaciones Orlando si nos puede hacer algún resumen para empezar luego empezar abordar cada una.

Si cada país tiene una característica digamos de posibilidades yo creo que identificar de donde podemos partir es muy importante en la historia un poco de la humanidad yo creo que los países que dieron un salto rápido y Colombia necesita un salto rápido yo aspiro que en 10-20 años Colombia a raíz de este plan pudiera dar un salto cuantitativo y cualitativo como sociedad, pero digo cada país que ha pasado digamos por alguna amenaza existencial y habido muchos, el caso de Estados Unidos es un clásico, en el cual en el año 62 el presidente Kennedy empieza hablar de una amenaza total por parte de los soviéticos, después de que había lanzado en el 57 el Sputnik y luego en el 67 al Yuri Gagarin como cosmonauta y no tuvo otra opción que básicamente hacerle un llamado colectivo a la sociedad en pleno en el momento en que las cosas no están fáciles estábamos en la guerra de Vietnam se está cocinando todo el movimiento si pi estaba en todo su camino pero bueno se paró en la Universidad Rice de Texas, hizo un discurso que duró 18 minutos que rescate uno de ellos, o rescató dos, Para comunicar esto uno de ellos fue estamos en momento de crisis y amenaza existencial y no nos queda otra sino juntarnos con la sociedad para ver cómo respondemos y en el siguiente minuto el habla de seis o siete tecnologías que no existían para llegar a la luna entonces un poco volviendo a lo de Colombia, yo creo que Colombia está en una amenaza existencial, no nos podemos dar el lujo de otro 50 años de guerra eso si es seguro y entonces por eso Colombia tiene que hacer una puesta radical, una apuesta que invite a la sociedad en pleno, que salga de la sociedad como punto de partida y eso es lo que se hizo, entonces por dónde pasa Colombia tiene lo que yo considero una apuesta generacional que no ha sido cumplida y es la tremenda potencia: nuestra biodiversidad 55,000 especies como país de las cuales 9000 son endógenas, sólo existen en Colombia y de ahí tiene que partir que es un potencial que tenemos y la gran pregunta es cómo traducimos eso en paz, cómo traducimos eso en oportunidades, especialmente para la juventud y la puesta pasa por algo y lo voy a decir en cinco palabras que caracterizan yo creo que el corazón de la propuesta. Primero una gran visión alrededor de nuestra biodiversidad que se traduce en bioeconomía pero esa biodiversidad tiene que ser biodiversidad no solamente natural sino biodiversidad cultural y ancestral ante todo, en Colombia mucha gente quizás no reconoces su absoluta riqueza cultural y ancestral saberes ancestrales uno va acá esquina de Colombia y encuentres una gran cantidad de conocimiento inclusive alrededor de la biodiversidad acabo de verme una película que me pareció espectacular que estoy seguro que la conocen que se llama El Sendero de la Anaconda, lo tienen que ver porque es que hay muestra la magia de lo que es este lugar y la malla como les digo no solamente natural, pero ancestral de este lugar, entonces arranca por ahí gran apuestan biodiversidad, bioeconomía, no solamente natural pero cultural y ancestral que luego está allí, tiene que partir que esto tiene que incluir equidad, tiene que incluir inclusión, valga la redundancia y sostenibilidad porque estamos en el centro, Colombia tiene no solamente un gran regalo que es lo que tenemos, pero una gran responsabilidad estamos sentados en el centro del ojo del huracán con respecto al cambio climático, Colombia tiene que jugar un papel mucho más abierto entonces para cerrar las cinco palabras: bioeconomía que nos lleve a equidad, inclusión, sostenibilidad y todo esto tiene que salir en productividad y competitividad, Entonces yo diría cinco palabras encierran mucho el contenido de lo que es la propuesta de la misión de sabios.

Ética

El tema tecnológico trae unos desafíos éticos absolutamente terribles trae dile más terribles como lo digo y como lo comenté anoche, la tecnología es como un martillo, puede crear una linda o puede matar una persona así que estamos hablando es el humano el que al final le da esa inclusión.

Los que tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro escuchamos repetidas veces en su discurso hablar de ética y de lo importante que es la ética sobre todo en este momento, y lo que puede significar que seamos conscientes hoy éticamente hablando o sea lo que puede significar en el futuro, entonces me gustaría que nuestros oyentes tuvieran también la oportunidad de escuchar su visión sobre ese tema.

Gracias por la pregunta porque yo creo que es una pregunta extremadamente importante no puede existir un país ético si no resolvemos el problema de inclusión y dignidad simplemente no puede existir y estamos al frente de una situaciones complicadas a nivel global dónde viene una convergencia tecnológica como nunca la he experimentado el ser humano, luego podemos hablar de lo que significa una convergencia tecnológica, en el momento de una gran divergencia geopolítica, cultural del mundo, entonces es un momento especial y en ese sentido yo creo que lo que ha ocurrido en lugares como los Estados Unidos lo que acaba de ocurrir en el Reino Unido con el Brexit es un ejemplo de cómo la política cualquier precio pues simplemente no puede ocurrir, y pasa, bueno eligen un presidente los Estados Unidos, yo tengo pasaporte azul tengo doble pasaporte así que tengo que participar en el proceso electoral de los Estados Unidos y hay libertad de expresión, pero es inconcebible que si ustedes vieron un poco el comportamiento de un ser humano como el presidente Trump, si se le puede ser presidente, pues parte de un punto absolutamente negado con respecto este tema de ética y porque cualquier cosa realmente vale, entonces el tema tecnológico trae unos desafíos éticos absolutamente terribles trae dile más terribles como lo digo y como lo comenté anoche, la tecnología es como un martillo, puede crear una linda o puede matar una persona así que estamos hablando es el humano el que al final le da esa inclusión.

Perdón que lo interrumpa yo siempre le he dicho a mis hijos que todo en esta vida es tan bueno o tan malo dependiendo de quien lo sé y eso aplica para todas las cosas en esta vida.

Exactamente y yo creo que ya que te refieres a los hijos y yo parto de ahí porque la gente habla mucho de la transformación de la educación y eso se necesita, pero como esto realmente parte del momento en que un niño o una niña nace y los padres tienen esta tremenda responsabilidad de proveer ese marco ético contextual más que nunca, en un momento en el que la tecnología abre unas puertas que puede ser muy oscuras así como abre unas que pueden ser muy luminosas, entonces este tema ético es un tema en el que Colombia tiene que pensar no solamente desde el punto de partida de que Colombia tiene que ser inclusiva y equitativa, pero cómo sea usar la tecnología en favor no de pocos, porque es que si la tecnología se queda en manos de pocos la brecha es más grande, es un tema de equidad, es un tema donde la brecha económica se puede poner todavía más terrible y podemos hablar de modelos de gobierno altamente intrusivos a nivel del ciudadano y eso es muy peligroso entonces al final estamos en un contexto en que yo siempre dicho no hay nada más peligroso que la relatividad ética, la combinación de valores con porcentajes son como el agua y el aceite, o sea yo no puedo decir, yo siempre uso este ejemplo porque el tema de la mujer, yo tengo un poco la obsesión a raíz de que el modelo del futuro tiene que llevar mucha mucha más participación en la gran toma de decisiones a nivel de mujer, pero esa idea de que yo le golpeó mi mujer una vez al año ya el otro día le traigo flores pues solamente es una vez al año entonces no soy abusador porque solamente una vez al año eso simplemente no funciona, entonces respuesta larga pero me expandí un poco en esto porque creo que es esencial.

Tremendo de la relatividad ética porque aquí todo el mundo es radical, pero con las ideologías con la política, con los partidos pero muy relativista en temas de ética, si fuera al revés este planeta sería mejor.

