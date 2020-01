Coronel Amézquita rompe silencio y dice que hay un montaje en su contra

El coronel Jorge Amézquita Pérez, a quién las Fiscalía le imputó el delito de homicidio en persona protegida, por el crimen del excombatiente Dimar Torres dice que hay un falso positivo judicial en su contra.

"No hay nada escrito, no hay nada verbal, todo es un montaje...en los audios no se da una orden y las fechas están mal, no coinciden".

Según la Fiscalía, el día del crimen de Dimar Torres, el cabo Daniel Gómez hoy condenado a 20 años de prisión grabó una llamada con el coronel Pérez Amézquita, en el cual quedó registrada una orden para "chequear" a los familiares de Dimar Torres, porque ellos eran los siguientes.

Hasta familiares de Dimar Torres estaban en la mira del coronel Pérez

Implicados en crimen de Dimar Torres se declararon inocentes

Medida preventiva de aseguramiento para Coronel y soldados por caso Dimar

A eso se suma que posterior al homicidio, la Fiscalía dice que el coronel llamó a los testigos para inducirlos a que testificaran a su favor.