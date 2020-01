Lina Arbeláez y el PNUD

Transcripción:

En este primer capítulo de la segunda temporada, Lina Arbeláez, líder él área de desarrollo económico del PNUD, nos cuenta de que se trata la iniciativa el gobierno nacional “Sacúdete” y cuál ha sido su impacto e importancia en la vida de los jóvenes de las regiones vulnerables de Colombia.

Hola todos regresamos en Amigos TIC y vamos a tener una super invita para esta nueva temporada. Lina Arbeláez, líder en el área de desarrollo Económico en el PNUD. Lina, Bienvenida.

No se pueden perder este gran podcast. Vamos a hablar de los Sacúdete en la estrategia para detonar los talentos de los pelados en los territorios más dejados atrás que busca que la cuarta Revolución Industrial llegue a esos territorios y a esas poblaciones

Iniciamos temporada y hay cambios Amigos TIC, cambio de temporada, cambio de roles, cambio de personajes, pero sobre todo cambio de ánimo para mejorar para nuestros oyentes. José Carlos García, que ha sido faro de inspiración, cabeza tutelar de este proyecto, pues nos acompaña desde la distancia, más espiritualmente. Pero viene al espacio, a la cabina de Amigos TIC Denise Bourne, @ddbourne, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerla aquí y el equipo de siempre: Mauricio Jaramillo, Jole Restrepo, Santiago Pinzón y Víctor Solano, en esta nueva temporada, Amigos TIC, por Caracol Pódcast.





Hola. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. En este episodio de resurrección como nos han llamado. Estamos @mauriciojaramil, @jolerestrepo, @Santiagopinzong , @ddbourne y quien les habla @Solano, estamos originando desde las cabinas de Caracol Radio en Bogotá y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Santiago, cuéntenos un poquito. Felices de la resurrección, algo que a Mauricio le puede interesar mucho, cuando no habla de la historia de la humanidad. Tenemos una invitada muy especial, una abogada, politóloga, caleña, la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Público de la misma Universidad de los Andes, tiene una maestría en administración pública de un programa conjunto con Columbia University y Londres Club Economics con la experiencia bastante amplia en diferentes entidades públicas y privadas. Y en resumen, tenemos a Lina Arbelaez que el actual gerente nacional de reducción de la pobreza del Programa de Naciones Unidas del PNUD Lina bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.

Muchísimas gracias a todos, Santiago, a vos, a todos los de la mesa infinitas gracias.

Una gran amiga se me olvidó decirles, una gran amiga porque nos conocemos hace mucho tiempo. Eso era lo más importante que tenías que decir eso es todo el resumen. Amiga también de Jole muy buena amiga.

Empezamos mal si no dijeron eso primero pues Lina te invitamos porque estamos en un momento muy especial en el país en términos del desarrollo económico de las regiones como hablamos de inclusión y de equidad y claramente en esa conversación entran los componentes de entrar a incorporar lo que es tecnologías, lo que es innovación, lo que es cultura, lo que es finalmente pensar en muchas de esas capacidades creativas que en las regiones encontramos, entonces te boto a la primera pregunta muy sencilla, tú estás liderando y poniendo en práctica el concepto de los sacúdete ¿qué son los Sacúdete?



Sacúdete



Pero Lina esos territorios en donde esta iniciativa quiere detornarse no necesariamente son los llamados municipios pedet, sino que son territorios que tradicionalmente han sido olvidados cómo es un poco ahí el énfasis y dónde están poniendo la lupa para arrancar con esto?



Mira en estos momentos tenemos seis Sacúdete abiertos uno está en Guamal que es en el meta otro está en Orito Putumayo, otro están Puerto Wilches, Santander otro está en Buenaventura,Valle del Cauca estamos en Turbo y en Quibdó abriendo justo en estas semanas yo creo, que yo creo que le énfasis es lograr llegar a esos territorios donde las oportunidades no habían estado no habían estado creo que ustedes tienen una mesa fundamental que habla de amigos TIC en donde todos los días hablamos de cómo las tecnologías de la información están transformando las realidades pero estos conocimientos de los que ustedes hablan a diario y de los que los bogotanos y la gente de la Universidad de Los Andes, y de la Javeriana o de la Nacional porque están en la capital de la República tienen acceso a, pues estos pelados en estos territorios no tenía ni idea ni siquiera que existían. No saben ni qué es realidad aumentada, ni inteligencia artificial, ni internet de las cosas y creo que estos son elementos fundamentales que realmente llegan a decir las cosas están haciendo de una manera distinta globalmente y son herramientas que finalmente pueden llegar a terminar acelerando el desarrollo y reduciendo las brechas que existen hoy en términos de pobreza y desigualdad.

Sacúdete en las regiones de Colombia

Creo que es chévere que la audiencia sepa exactamente qué hacen en sacúdete cómo viven sacúdete en las regiones.

De acuerdo y aquí Jole me puede ayudar además porque creo que hay un tema muy importante y es para también ser un poquito participativos de hecho en la mesa y que no sea un monólogo pero lo primero es que sacúdete es una metodología que está en constante construcción y evolución como así lo exige la cuarta revolución industrial no es una camisa de fuerza que salió y ya se quedó así y efectivamente nace es diciendo vamos a estar innovando y transformando lo que en territorio le llegue a los jóvenes de manera periódica, es una metodología que tiene tres fases, una fase que es de inspiración, una fase de enfoque y una fase de transformación y esta construcción además es una construcción colectiva donde muchas entidades han puesto un grano de arena, han dicho mejor hagamos las vainas así o cojamos tales metodologías de Stanford o la Universidad Del Rosario ha empezado a trabajar con nosotros en el tema de internet de las cosas de la programación y otras organizaciones y creo que es importante que Jole lo mencione, han estado involucrados en cómo le ponemos a disposición a los pelados de los territorios, eso es mega tendencias que están transformando el mundo no sé si querés complementar un poco, lo que queremos es dejar de hablar de teoría porque los pelados están un poco cansados de la cátedra por así decirlo y es un saber hacer aprendamos a hacer o aprendamos haciendo que vivan con esto realmente, entonces en el inspirarte son pelados conectados con el mundo esa introducción a esas mega tendencias que son digitales, culturales y sociales.

Cuando hablamos de las digitales yo dejaré que Jole haga la explicación de cuáles, cuando hablamos de la sociales la sociales son esas habilidades que antes eran más llamadas habilidades blandas son las habilidades esenciales o habilidades 4.0 que hablan de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, pensamiento matemático o lógica matemática, que son esenciales y que lo acabamos de ver en las pruebas pisa. Tenemos toda una herramienta pedagógica que se llama palabrería para que los pelados empiecen a aprender a escribir porque es fundamental para lo que viene en el futuro y cuando hablamos de los retos sociales o las mega tendencias sociales que están transformando las culturales son aprender a trabajar en Red y con un sentido de conectividad, de qué le está pasando a mi entorno que también me pueda generar oportunidades para un ingreso, para un proyecto de vida, que transforme con propósito.



Hay una cosa muy potente en los Sacúdete y es que precisamente se entiende el tema más como una metodología que como una infraestructura y yo creo que hay una cosa y que rompe fundamentalmente la mayoría de esfuerzos que se han hecho que mucha gente está pensando qué es lo que hay que hacer es ladrillos, poner ladrillos y demás y no, es hombre aprovechemos la infraestructura que hay y llevemos oportunidad, llevemos unas nuevas unas nuevas miradas a estos territorios, yo tuve la oportunidad gracias a el PNUD, a Lina de ir a varios de los sacúdete y se encuentra uno con historias muy potentes, por ejemplo, un joven o una joven con su papá típicamente plantaban coca en el Putumayo, cambian su negocio a la panela y empiezan a ver como con las tecnologías se encuentran nuevos canales de distribución como empiezan a pensar si ya encontrar mercados y a innovar con cosas tan sencillas como ya no venden la panela en bloques ya la venden partidita y entonces eso hace que tengan un diferencial en la región muy potente, la empezó a vender en polvo entonces usando la tecnología, haciendo indagaciones, logran hacer innovación entonces lo potente pasa de sembrar coca a un negocio legal usando además temas de innovación y tecnológicos.



Como ese ejemplo que dice Jole hay muchísimos, hay una historia muy bonita en el sacúdete Buenaventura que se abrió en mayo y es un pelado que llega y dice la verdad es que yo no sirvo para nada yo no tengo proyecto de vida y he pensado en suicidarme, el pelado sale como uno de los mejores guionistas que hemos visto nosotros y en cuatro meses se convierte en uno de los principales guionistas de un gran banco nacional, creo que ahora es una multinacional está en varios países del mundo para toda la campaña digital de este banco en el 2020 y de hecho ayuda a crear un canal nuevo, que se los recomiendo a todos, que se llama ayuda a crear un canal nuevo que, se llama Enturados que es un canal de contenidos digitales del pacífico colombiano producido por los pelados lo encuentran en YouTube es fantástico.



Y yo creo que ahí Lina mencionas algo que es muy potente y es el plan de vida es porque en los territorios muchas veces el imaginario que tienen el ejemplo que tienen los lleva a que sus planes de vida no sean unos planes de vida de proyección entonces.

Perdón que lo interrumpa, los chicos están convencidos de que no existe el proyecto de vida de que su realidad va a ser esa de ahí hasta que se muera y no, hay nada más es como un sistema de castas, el caso de Buenaventura un sitio tan complicado con problemas de narcotráfico y tan difícil en términos de pobreza y de todo lo que están al rededor, volviéndose un ejemplo de contenidos de YouTube porque finalmente encontré un camino.

Y tienen un programa se llama el feo que cocina, uno de los pelados, entonces él dice. El feo que cocina decía, yo era tan feo tan feo que me tocó aprender a cocinar para poder levantarme alguien para salir a rumbear y para poder tener tener novia y lo que empieza hacer esa rescatar la cultura gastronómica del pacífico y muestra cómo Lucía Solís la que prepara el biche, el pipilongo, todos los tragos autóctonos como lo hace y muestra lo que hay detrás entonces rescató la cocina y el tema de la gastronomía del pacífico el saber de las mujeres ancestrales a través de un canal de YouTube.

Sector privado



Una pregunta práctica y que pena, es es que me quedé pensando en que Mauricio está flaco y el feo que no cocina entonces me confundí en la conversación, cómo funciona el sector privado para involucrarse con sacúdete como logramos incorporar.



Es que me faltaron las otras dos fases estábamos en la inspírate, en la enfócate en lo que hacemos es y aquí Santiago también cuando conoció toda la metodología sacúde te hice unos aportes, y yo creo que de eso se trata inicialmente el enfócate es tratar de conocer o una introducción a esas economías que están transformando el planeta y que quieren hacer diversificación productiva territorial como son las TIC la economía creativa la industria verde y el turismo pero ahí falta un complemento muy importante por ejemplo es los idiomas y Santiago decía dónde está el bilingüismo que es un requisito hoy sine qua non, tenemos que empezar a incorporarlo así que ideas bienvenidas todas ahí se pasa a una ruta que es la construcción de hábitos en el marco de esas habilidades o de la mentalidad 4.0, la mentalidad emprendedora, que la mentalidad emprendedora no es que todo el mundo va a salir a hacer una empresa mañana ni una empresa ni un negocio si yo estoy sentada en un puesto de trabajo necesito esas herramientas porque son de innovación de creatividad de conocimientos técnicos y de saber trabajar con el entorno y es un periodo de tres meses que empieza a trabajar en el marco de su proyecto de vida que está anclado en las cuatro nuevas industrias que queremos potenciar y se empieza a potenciar y se empieza a trabajar en esas habilidades y en esos hábitos y luego se pasa al transfórmate en donde el sector privado entra a ser el actor principal ¿por qué? y les voy a explicar por ejemplo como funciona en Buenaventura, en Buenaventura quien se encarga del transfórmate es Dirty Kitchen Colombia que saben hacer contenido digital el PNUD no sabía hacerlo, yo no sé cuáles son los criterios cuáles son los equipos, que ni siquiera debo tener a disposición de los pelados para que lo hagan, entonces aquí son ellos los que están diciendo los parámetros de producción de contenido digital son estos, la forma en que quiere recibir los clientes es esta y ellos se encargan de empezar hacer los negocios que se cierran en el Sacúdete obviamente en un esquema de negocios llamados a la acción de negocios justos donde los jóvenes sean partícipes del porcentaje del que se ve del dividendo de los negocios cerrados.



Normalmente la gente quiere que todo esto llegue a todos los rincones del país y un día para otro y eso es imposible humanamente económicamente y todo todas las mentes que le queremos poner pero hay zonas del país donde están pasando cosas similares pero no están unidas a sacúdete posiblemente porque apenas está empezando con el censo, pues lo de siempre la comunicación en la forma de articular todos estos saberes no es tan fácil hay alguna forma en la que Los que estén haciendo cosas similares puedan levantar la mano y decir oigan nosotros estamos acá cómo nos sumamos a esto.



Yo creo que absolutamente , les voy a devolver el balón a los de esta mesa porque ustedes son los TIC y los que saben sobre cómo poder conectar y tejer red en el marco de la cuarta revolución industrial y a través de las tecnologías de la información, nosotros en este momento estamos ayudando en el gobierno a construir plataforma bajo la cual se va cobijar sacúdete y se van a digitalizar todos los contenidos pedagógicos que se han hecho, pero ahí necesitamos saber cómo empezar a tejer una red que ancle las diferentes iniciativas y busque potenciarlas las metodologías y como decía Jole no son infraestructuras es la creación de una nueva comunidad de un nuevo tipo de pensamiento mediante una metodología que se puede instaurar en dónde quieran en las bibliotecas, entonces hablamos con Santiago cómo hacemos para que llegue la red de bibliotecas, cómo hacemos para que llegue a las escuelas taller, evidentemente hay de todo nos han dicho el cena necesita transformar y quiere tener los espacios la metodología está y eso creo que es muy valioso y en lo que el presidente ha insistido en que esto no solamente es una infraestructura es una metodología.



Hay algo muy potente lo Sacúdete y es que aplicaron lo que predican y es entienden las metodologías de pensamiento De diseño de prototipado y demás que se aplican en los sacúdete pero además como programa piloto lo aplican entonces, hombre pudo haber empezado no de un vez arranquemos 500, No arranquemos en pequeño no se equipemos entendamos la metodologías mejoremos Esas metodologías y desde ahí empezamos a escalar entonces eso es algo de aplaudir. Mauricio por favor bienvenido.

Metas



Ya se están viendo resultados ya historias de vida transformadas pero obviamente esto es cambio cultural esto es adopción de tecnologías que apenas todavía están llegando cuáles son las metas que impacto en números se quiere lograr en una primera fase y la otra parte de la pregunta es esto no es de gobierno me imagino que esto la idea es que sea de largo plazo que no se acaben dos años y medio sino que siga por mucho tiempo cuáles son esas metas.



Yo quiero empezar por ahí y yo creo que hay que resaltar que el presidente siempre ha dicho claro esto nació de un ataque inteligencia de él o sea del presidente de la República pero ha sido una co-construcción y aquí no va a funcionar si no hacemos una mezcla de actores co-construimos y ponemos todos los esfuerzos, Jole decía un tema muy y importante y es mire si el sector privado no entra y la cooperación no entra nunca hubiéramos podido salir como un experimento, porque al Estado se le prohíbe experimentar porque es plata del erario público y esto es una camisa de fuerza entonces los primeros acuerdos que salieron con plata de cooperación y el sector privado tratando de decir vamos a cambiar la dinámica en cómo transformamos la diversificación productiva territorial como a través de lo que hoy está transformando el planeta las tecnologías de la información van más de 800 pelados en la ruta total de lo que es Sacúdete pero en cifras, es el presidente quiere que haya un sacúdete al menos por departamento, esto es físico pero que haya una red suficiente que llegue a más de 480,000 pelados en Colombia.



Pero tranquilo Víctor que aun cuando el enfoque es hacia jóvenes atienden a cualquier persona entonces ahí Mauricio puede ir, todas las edades, de hecho en los talleres que hicimos llegaban personas de la tercera edad pero en serio con una mentalidad incluso más joven que la de muchos otros y con unas ganas de aprender aplicando las tecnologías con algunos emprendimientos que nos querían potencializar con tecnologías 4.0 entonces realmente si bien hay un enfoque muy grande a jóvenes también ya tenía toda la población.



Antes que ahora tenemos nuevos gobernadores y alcaldes y ese complemento se va a poder dar en la lógica de si usted quiere también impulsar una innovación en esa aproximación cultural de economía naranja de turismo de todo lo que estamos hablando acá pues hay una capacidad ahora con nuevos líderes regionales y locales para hacer eso.



Y eso precisamente como lo ve el PNUD eso lo ve como una oportunidad hoy de todos modos algún miedo de una curva de aprendizaje que ya llevamos con los gobernantes, cómo se ve este cambio administración.

No, yo creo que eso es positivo yo nunca lo veo negativo yo creo que por eso decía que hemos salido con interacciones para hablar en el lenguaje de Jole, pero le hemos mostrado Que funciona y que no es una camisa de fuerza Sino que podemos meterle diferentes elementos que es súper flexible, el otro día que viaje con el señor presidente le di slime, qué es la nueva plastilina de los niños es como un moco que se estira y le decía este es el sacúdete y el sacúdete es una vaina que va cogiendo diferentes formas a partir del conocimiento de la inteligencia colectiva entonces bienvenidos los nuevos gobernantes bienvenidos para que conozcan y aquí aporten y para nos digan a mí me parece que hace falta este que se sacudan es una oportunidad.

El slime es como una gelatina de pata.

