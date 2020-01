Fracasan conversaciones entre MinTransporte y Uber

Uber, a través un comunicado, afirmó que se había reunido con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para intentar llegar a un acuerdo sobre la operación de la plataforma en Colombia.

En la reunión no solo estuvo Uber, sino otros representantes de plataformas de movilidad compartida y un gremio de los taxistas; allí se escuchó la inconformidad de los sectores involucrado.

La plataforma dijo que "es primera vez se escucha la perspectiva de varios de los actores" y que "es un avance de cara a buscar soluciones en el largo plazo", pero este tipo de reuniones no ayudaron para que la empresa no se vaya del país el primero de febrero: " Esto no representa una solución para Uber".

Según los representantes de la plataforma, el Gobierno debe ofrecer "un proceso de construcción de un marco normativo inteligente" que vaya a la par de las alternativas modernas, seguras y que respondan a los avances tecnológicos.

