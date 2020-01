Uber se va y a la MinTransporte le recuerdan cuando defendía la app

Este jueves los barranquilleros ya reportaron que la aplicación de Uber dejaba de funcionar debido a que la compañía abandona su operación en Colombia.

A la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, se le ha preguntado en varias ocasiones ¿por qué no se reúne con Uber para encontrar un acuerdo?, a lo que ella a dicho que "no se va ha reunir con esta compañía porque su operación es ilegal".

Ante esta afirmación, los internautas de las diferentes redes sociales le recordaron a la ministra cuando defendía 'a capa y espada' la aplicación y los beneficios para los usuarios.

Vamos a defender el servicio de UBER! No puede ser que la alcaldia solo sea eficiente para atacar a los ciudadanos que usen UBER! — Angela María Orozco (@orozco_angela) May 6, 2014

Prohibir Uber es como prohibir internet para proteger el Fax! Pedro Pablo Errasuriz, ex ministro de transporte de Chile — Angela María Orozco (@orozco_angela) April 16, 2016

Muchos usamos UBER para el pico y placa! Nos van a obligar a comprar el segundo carro? Es absurdo! — Angela María Orozco (@orozco_angela) May 6, 2014