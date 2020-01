Claudia López pide al Gobierno que reconozca las 'chuzadas'

En una rueda de prensa se le preguntó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre los casos de la 'chuzadas', en especial sobre el micrófono que se encontró en la oficina del Alcalde de Cali. A lo que respondió que "eso se lo debían preguntar a él".

La intervención sobre el tema de las nuevas 'chuzadas' no quedó terminó ahí, López fue enfática en decir que el Gobierno debería reconocer el hecho para poderlo solucionar con prontitud.

"Lo que los hechos recientes y del pasado demuestran es que no es un tema (Chuzadas) de manzanas podridas. Es un abuso sistemático del uso de la fuerza e ilegitimo de los recursos de la fuerza del estado colombiano, pero es imposible solucionar un problema si no se reconoce", afirmó.

"Yo francamente lo que le recomendaría al Gobierno Nacional es que reconozca

la magnitud del problema. No, no es un problema de manzanas podridas; como el asesinato de líderes sociales no es un problema de faldas, ni de tragos ni de causas desconocidas, son violaciones sistemáticas, recurrentes, reiteradas a la vida o a los usos debidos del Estado, dijo finalmente.

Semana dice que Álvaro Uribe Vélez no fue mencionado por la revista

Violencia vinculada al conflicto ha tomado nuevas formas en Colombia: HRW