“Mi vida es contigo” Hija de Aida Merlano presentó a su novio 18 años mayor

En su más reciente publicación de Instragram, la hija de la excongresista Aida Merlano, presentó a su novio de 38 años.

Lumar Alonso, es el hombre que tiene enamorada a Aida Victoria y con el que asegura la misma joven “está segura que su vida es con él”.

"Lumar Alonso tiene 38 años, es decir, me lleva 18. Hemos llegado más de una vez a la apresurada conclusión de que la brecha de la edad es algo con lo que no podemos pelear y terminamos. Yo no sé cuál es el sentido de la vida y no entiendo gran cosa, pero entre lo poco que entiendo está que me haces feliz" escribió la joven en la publicación.

En la foto aparece la joven con el hombre, besándose, en lo que al parecer fue la celebración de año nuevo.

