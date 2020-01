Entre lágrimas, Daniel Bocanegra se despidió de Atlético Nacional

Daniel Bocanegra no es más jugador de Atlético Nacional. El paisa, quien era el último jugador de la plantilla campeona de la Copa Libertadores en el 2016, firmará un contrato por dos años con Libertad de Paraguay en lo que representará su primera prueba en el fútbol del exterior.

Tras oficializarse su salida, Nacional publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que Bocanegra relata su experiencia durante los seis años que vistió los colores del verde paisa. "Es una decisión que yo pienso que en algún momento tenía que pasar. Me duele irme así, pero por razones personales me tengo que ir. (...) Me voy tranquilo por haber ganado todo con Atlético Nacional, es algo muy lindo", enfatizó.

Adicionalmente, Bocanegra, entre lágrimas, se despidió de sus compañeros y la hinchada. "A todos mis amigos saben que cuentan conmigo, siempre van a tener a ese amigo que recochaba, y a la hinchada que dí todo por estos colores, que nunca me ahorré nada y que los llevaré siempre en mi corazón", concluyó.