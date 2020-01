¿Perezoso o koala? Atacan en redes a Marilyn Patiño por su confusión

Es grave la situación que afronta Australia y una prueba de ello son las miles de especies que han fallecido a causa de esto. Varias han sido las personalidades que se han pronunciado frente al tema.

La actriz colombiana Marilyn Patiño fue una de ellas, y en lugar de recibir comentarios positivos por solidarizarse con este hecho, terminó siendo atacada al confundir un oso perezoso con un koala y reiteró que, a pesar de su error, no borrará la publicación que hizo en Instagram.

"Creo que esta será la única forma de verlos. Me siento tan culpable por Australia. Creo que algunos no entendieron mi mensaje. Para los que me llaman bruta, nunca he dicho que me considere inteligente", afirmó la actriz en redes sociales.

Y el tema no paró ahí, ya que usó este mismo espacio para defenderse de sus retractores y reconocer que se equivocó.