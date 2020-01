Farc responde al Gobierno sobre asesinatos de excombatientes

Los congresistas Sandra Ramírez y Benedicto Gonzales, del partido Farc calificaron como una “cortina de humo” las declaraciones del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sobre los responsables de asesinatos a excombatientes.

En dialogo con 6AM, Ceballos afirmó que “el 40% de los crímenes contra ex miembros de las Farc son por parte de las disidencias de las Farc, seguido por el Eln y el Clan del Golfo”, a lo que los congresistas respondieron que es una información mentirosa para ocultar que no se está cumpliendo con lo acordado.

La senadora Sandra Ramirez exigió que el Gobierno muestre investigaciones reales sobre esta situación.

“En este momento tenemos más de 170 asesinatos de firmantes de la paz, es muy delicado y no solo son firmanes, también líderes y lideresas (…) Como todo proceso, sabemos que este no es en una línea recta, y que hay altibajos pero no sabemos quién está detrás y esa es la investigación que nosotros exigimos” señaló.

Mientras tanto el representante Benedicto Gonzales aseguró que se está negando una realidad y que esto aumenta la desconfianza de los reincorporados en las instituciones.

“Este gobierno actúa y opina de espaldas a la realidad de país, nosotros los ex combatientes no tenemos confianza en las instituciones e instancias que opinan de manera ligera sobre nuestra seguridad (…) lo que debe implementarse es la Unidad especializada para la investigación creíble y confiable de esta situación”.