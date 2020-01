Uber amenaza con demandar a Colombia por violar TLC con EE.UU.

Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, explicó que, Uber presentó una carta de intención, que es una etapa de pre litigio antes de que se proceda a presentar una demanda. Esa etapa, según comentó, dura seis meses.

Manifestó que no se trata de discutir la normatividad de la aplicación en el país, sino si el Estado cumple con parámetros de la inversión. Además “si Colombia incurrió o no el trato justo y equitativo o si se produjo expropiación”.

“Esos acuerdos se pueden lograr siempre y cuando no vulnere las leyes colombianas (…) Nos sentaremos con Uber para discutir, no como funciona, sino la violación o no del Tratado de Libre Comercio”, reiteró.

Dijo que el país tiene otros 12 procesos activos relacionados con tratados internacionales, uno que tiene que ver con la Refinería de Cartagena y uno con Claro.

Manifestó que hay 12 cartas de intención, pero “no todas se concretan en demanda, como por ejemplo Odebrecht”, que lleva más de seis meses en el proceso de intención, pero que no se ha materializado la demanda.