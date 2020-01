Expresidente Uribe: No me reuní con taxistas, ni con el superintendente

El expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, negó haberse reunido con el presidente Iván Duque, el superintendente Andrés Barreto y gremios de taxistas a finales del 2019 para acelerar la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender a Uber.

Uribe respondió a la denuncia que hizo el representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Mauricio Toro, quien acusó al expresidente de presuntamente presionar la decisión.

“Yo no doy esas órdenes y segundo entiendo que fue un juez, quien dijo en una sentencia que Uber presta el servicio y recauda dinero; y por eso se le considera como empresa de trasnporte y mientras no tuviera autorización no podía operar” resaltó Uribe.

El jefe del Centro Democrático, dijo que, las plataformas deben ser reglamentadas que cumplan con los requisitos de transporte y que se garantice al gremio de los taxistas que no haya competencia desleal.