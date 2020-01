Trump dice que tiene "sospechas" sobre el accidente aéreo en Irán

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto en el registro, dijo que los funcionarios estadounidenses ahora creen que el avión fue derribado el miércoles por un sistema de defensa aérea iraní.

Se le preguntó al presidente Donald Trump sobre el accidente y dijo: "Es algo trágico cuando veo eso. Es una cosa trágica. Alguien podría haber cometido un error en el otro lado. ... No es nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros”.

Los investigadores ucranianos dijeron que también estaban investigando la falla del motor o un ataque terrorista como posibles causas del accidente.

A su vez, un portavoz del Gobierno británico calificó de "muy preocupantes" las conjeturas que apuntan a que el avión de la aerolínea Ukraine International que ayer, miércoles, se estrelló en Irán con 176 personas a bordo fue objeto de un ataque, y no de un fallo técnico.



"No voy a especular sobre esto, pero las informaciones que hemos visto son muy preocupantes y estamos estudiándolas con urgencia", dijo a los medios ese portavoz.



El primer ministro británico, Boris Johnson, urgió por su parte a que se produzca una investigación detallada sobre el suceso.