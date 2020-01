¡La pelea no para! Mohamed sigue incómodo con actitud de Jurgen Klopp

Uno de los mejores momentos del pasado Mundial de Clubes, no estuvo protagonizado por los futbolistas en el terreno de juego. Sino que fueron los directores técnicos de Liverpool, Jurgen Klopp, y de Monterrey, Antonio Mohamed, los encargados de darle vida a ese divertido suceso.

Todo se dio cuando el argentino pedía una tarjeta amarilla al arbitro del encuentro a lo que Klopp respondió arremedando al entrenador. Acto que no fue bien visto por Mohamed según explicó en una entrevista a un portal argentino.

“Pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco, y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura”.

Al final el DT confesó que no le gustó la reacción de Klopp pues sintió que "intentó basurearme". Mohamed parece seguirá siendo el entrenador de Monterrey, equipo donde juegan los colombianos Stefan Medina y Dorlan Pabón, por otros dos años tras sus buenos resultados.