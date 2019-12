En cámara lenta, Valerie Domínguez presume sus curvas

La actriz y ex reina de belleza Valerie Domínguez no deja de impactar a sus usuarios en las redes sociales. Cabe destacar que la presentadora de reality show 'Yo Me Llamo', no pierde la oportunidad para mostrar sus sensuales curvas en sus publicaciones.

La más reciente, que sin duda dejó sin aliento a más de uno, muestra a Valerie con un diminuto traje de baño mientras camina en cámara lenta. A la publicación, Domínguez escribió "¡Que viva la vida! A sonreír y agradecer! Salud"

Por su parte, los seguidores de la barranquillera no pararon de comentar la foto, resaltando la tonificada figura de Domínguez. Entre esos se pueden leer: "Que cuerazo Valerie. Que comes y que ejercicios haces para estar así y mantenerte. Pásanos todos los típs porfavor".