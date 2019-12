Boateng: "El dinero es una maldición, el fútbol ya no me divierte"

Kevin-Prince Boateng no se quedó callado y criticó duramente al sistema de fútbol actual, al que lo catalogó como un 'negocio', el delantero ghanés, actual jugador de la Fiorentina de la Serie A también fue crítico sobre los jóvenes y la sociedad.

"El fútbol es un negocio y los jugadores somos números. Si no rindes, serás reemplazado. Es simple. No hay lealtad y es triste... El fútbol es un trabajo para profesionales. La presión es enorme y provoca depresiones. Hay veces que jugando me divierto y otras en las que no lo hago" expresó.

"Algunos conducen su Mercedes a los 19 años y ya se ven con tanto talento que no hacen nada para mejorar. Sin entrenamientos extra, nada. Piensan en jugar a la Play y ver Instagram. Llegan los últimos a entrenar y luego, se van los primeros. Creo que el fútbol ha cambiado, igual que la sociedad" concluyó Boateng.