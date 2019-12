Baja la accidentalidad en diciembre

A nivel nacional se registró una movilidad de 1.264.874 vehículos paso peaje. En Cundinamarca 392.350 automóviles un aumento del 1% y Bogotá entre ingresados y saliendo son 227.810 vehículos, desde las terminales de transporte terrestres se han movilizado 4.568 vehículos de servicio público con más de 62.910 ciudadanos que se desplazaron a diferentes destinos nacionales.

Respecto a esto, se registra una reducción de accidentalidad del -24%, en mortalidad del -21% y en lesionados del -27% comparado con el año anterior. Así lo asegura el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota.

“Es un mes bastante complejo, pero debemos decir que durante el mes de navidad logramos salvar 16 vidas de personas en comparación con el año anterior en las vías y calles de Colombia. Nos llena de optimismo para el fin de año, pero también debemos ser conscientes que viene una época compleja paro todos y debemos poner de nuestra parte para llegar bien a nuestros lugares de destino", aseguró el director.

También, dio algunas recomendaciones para los viajeros en este fin de año.

“Revisar los frenos antes de salir de casa, no consumir comida que tenga demasiadas calorías, porque le microsueño puede generar una mala pasada en carretera, sobre todo en sitios que no conocemos, además, tener el vehículo en buen estado, revisar la presión de llantas, revisar si llevamos los elementos de emergencia y que estén a la vista o en lugar seguro como el baúl del carro, por último, que el extintor esté vigente y los sepamos utilizar.

Por otro lado, en materia de control a la embriaguez se realizaron más de 1.362 pruebas arrojando 64 positivas a nivel nacional.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene 10 puntos seguros en todo el país, a través de los cuales se realizan inspecciones a vehículos y se verifica que los conductores se encuentren en óptimas condiciones. También tiene un equipo de por lo menos 300 pedagogos en vía sensibilizando sobre conductas seguras.

Las restricciones de carga serán: DOMINGO 29-12-19 NO APLICA, LUNES 30-12-19 4 PM - 10 PM, MARTES 31-12-19 7 AM - 6 PM, MIÉRCOLES 1-1-2020 4 PM - 1 AM DEL JUEVES 2 DE ENERO 2020