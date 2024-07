Ibagué

Encuentro por las Regiones llega a Ibagué este viernes 26 de julio con el fin de visibilizar los retos y desafíos de esta región por parte de diferentes líderes de opinión y voceros gremiales quienes se reunirán en un mismo escenario para describir y relatar sus experiencias sobre las diferentes iniciativas que convierten a esta ciudad y departamento en una región pujante y con grandes proyecciones de desarrollo.

El encuentro se realizará a partir de las 9:00 a.m. en el hotel F25 de Ibagué y se transmitirá en vivo a través de las frecuencias de Prisa Media en el Tolima 1260 AM y de Bésame Radio en 1350 AM y 97.5 FM. Además, los interesados podrán seguir el minuto a minuto del evento a través de la página de Facebook Live de Bésame Radio Ibagué.

Andrea Rincón Ortega, gerente general de Caracol Radio Ibagué, destacó la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo económico y social del departamento. “Los empresarios del Tolima se destacan por su pujanza, dedicación y compromiso con la región y el país. Este es un espacio donde ellos tendrán voz, y entre todos trabajaremos para que el Tolima sea un centro de inversión atractivo, Ibagué se posicione como el segundo destino de vivienda para los bogotanos, y la ciudad sea reconocida por su deporte, música, cultura y folclore”.

El encuentro por las regiones se cumplirá en Ibagué este viernes 26 de julio Ampliar

El Encuentro por las Regiones también enfocará sectores estratégicos como la educación, la moda, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario, áreas en las que el Tolima busca destacarse. Andrea Rincón, gerente general de Caracol Radio Ibagué, mencionó: “Este espacio de diálogo reunirá a líderes empresariales del departamento del Tolima para discutir los logros de las empresas y su contribución al desarrollo regional. Los invitamos a sintonizarnos mañana y conocer los avances positivos de las empresas y su impacto en la región”.

En el marco de este Encuentro por las Regiones desde Ibagué se emitirá el programa La Luciérnaga a partir de las 4 de la tarde desde la sala de ventas de la Constructora La Meseta, ubicada en el sector de Berlín frente a las bodegas de Bavaria.