Si tiene audios que los revele: General Atehortúa a general Salamanca

En medio del enfrentamiento que sostiene el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, con el inspector, el general William Salamanca, el primero exhortó al segundo a que revele un supuesto audio en donde ordena acabar con su carrera.

El director de la Policía dijo "quiero decirle que este día (día del enfrentamiento) el general William Salamanca me dijo que él tenía en su poder un audio, donde algún capitán le mencionaba que por algún motivo el Director General de la Policía había dado una orden, a un oficial superior de investigarlo a él y buscar la forma de sacarlo de la Policía. Yo esto no lo puedo permitir y fui vehemente con él, primero porque el director general no tiene conspiraciones".

Lea también: General Atehortúa: No voy a permitir que me irrespeten y manchen mi nombre

También pidió el general Atehortúa al general Salamanca que revele el audio, si este existe, del día que tuvieron el enfrentamiento.

"Espero que si tiene los audios los entregue a los medios de comunicación, le pido que lo haga, y si grabó la conversación que sostuve, es más le pido que la entregue para que ustedes (medios de comunicación) sepan la conversación que sostuvimos, una conversación airada", agregó el general Atehortúa.

Lea también: Corrupción en la Policía desata pelea de Generales

Según el general Atehortúa todo comenzó porque el general Salamanca designó un grupo de inteligencia para investigar casos de corrupción sin la debida autorización, violando posiblemente los protocolos establecidos y para usar dicha unidad para supuestos intereses personales.