Ramos: "Se ve claro que son dos penaltis"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que "se ve claro que son dos penaltis" no señalados a favor de su equipo en dos acciones de Raphael Varane en la primera parte, aunque no se quedó con eso y resaltó la imagen repleta de "personalidad" en el Camp Nou para sacar un punto.



"Lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis, pero no se puede cambiar nada, el VAR está para ayudar y se puede consultar con dudas. No ha sido así. Son cosas que pasan en el fútbol y con lo que nos tenemos que quedar es con que se ha visto a un gran Real Madrid, con personalidad, presionando arriba. A pesar de que no es el resultado que queríamos nos vamos contentos", aseguró en Movistar.



El capitán madridista destacó como clave la presión que ejercieron en el inicio de jugada del Barcelona. "Controlamos bastante bien el juego y hemos tenido más ocasiones que ellos. No es fácil, es un campo complicado y quitarle el balón al Barcelona siempre es difícil. La estrategia de presionarles ha salido bien".



"Sumar siempre es positivo. Hemos visto a un Real Madrid con mucha personalidad en uno de los campos mas difíciles. Les hemos ido a robar en campo contrario, les hemos creado muchas dificultades. Ha habido pocos errores".



El capitán madridista elogió el momento por el que pasa su equipo, que no pierde en dos meses. "Atravesamos una gran dinámica de juego y con equilibrio físico. La pena es que termina el año. Nos gustaría que no parase, ojalá sigamos manteniendo este nivel después de vacaciones. Antes hay que ganar al Athletic".