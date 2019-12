Emotiva despedida de los hinchas de Santa Fe a 'Rufay' Zapata

Hinchas de Independiente Santa Fe pertenecientes a la barra popular del club, La Guardia Albirroja Sur, se dieron cita este sábado en el estadio El Campín para despedir a 'Rufay' Zapata, portero que estuvo seis años vinculado al club y conquistó el mismo número de títulos, entre ellos, la Copa Sudamericana.

Zapata de 41 años, quien no renovó su contrato con la institución 'Cardenal' y continuaría su carrera en Jaguares de Córdoba, no pudo ocultar la emoción por el homenaje, donde se le entregó una placa conmemorativa en agradecimiento. El guardameta vallecaucano se expresó con la voz entrecortada y no pudo contener algunas lágrimas.

🎙️"Nunca espero nada de nadie, esto me sorprende gratamente": Rufay Zapata🧤



Las palabras de agradecimiento de Rufay luego de la placa conmemorativa entregada por @lgars_Oficial 🇮🇩 pic.twitter.com/enICjT1P3A — Vamos León (@VamosLeonCO) December 14, 2019

A partir del 2020, en la tribuna sur del estadio El Campín, cuando juegue Santa Fe se observará un "frente" en honor al portero, la palabra 'Rufay' acompañada de los trofeos de la Suruga Bank y la Copa Sudamericana.

Kelvin Osorio: "Es 90% seguro que firmaré con Santa Fe"

Desde Barrancabermeja llegan primeros refuerzos de los equipos colombianos

En total Róbinson Zapata conquistó dos títulos de Liga, dos Superligas y las ya mencionadas Copa Suruga Bank y Copa Sudamericana desde su llegada a Santa Fe en 2014.