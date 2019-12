Kelvin Osorio: “Es 90% seguro que firmaré con Santa Fe”

Independiente Santa Fe quiere mantener el buen rendimiento que mostró a partir de la novena fecha del segundo semestre de la Liga Águila. Para esto será indispensable reforzar ciertas posiciones en el equipo cardenal.

Kelvin Osorio es uno de los hombres que suenan para llegar a Santa Fe en el 2020 y habló con el VBar de Caracol Radio sobre esta posibilidad "Es una gran oportunidad (Santa Fe), es un gran reto, se lo manifesté al cuerpo técnico, estoy muy ilusionado", expresó el volante.

Sobre su estilo de juego, Osorio dijo ""Soy muy técnico, dinámico, me gusta pisar el área y llegar al gol, tengo facilidad de desprenderme, soy táctico y tengo buen juego aéreo". Además, el hasta ahora jugador de Patriotas dijo que también había un interés por parte de Atlético Nacional para hacerse a sus servicios "El profe Osorio, cuando Nacional vino a Tunja, me dijo que me estaban haciendo seguimiento, que siguiera así, igual de Nacional no han llegado propuestas".