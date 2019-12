Anuel AA luce esta excéntrica joya con su rostro

Los seguidores de este artista saben que tiene un gusto por las joyas costosas, y en esta oportunidad no dejó pasar por alto su más reciente adquisición. Se trata de un costoso collar con un dije de su rostro.

El puertorriqueño compartió en su cuenta de Instagram, el proceso de elaboración de este artículo y el resultado final, que terminó presumiendo.

Fue realizada por la marca 'One of One', que se dedica a la comercialización de este tipo de artículos.

Ver esta publicación en Instagram EMMANUEL Una publicación compartida de One Of One (@oneofonetimepieces) el 12 Dic, 2019 a las 4:33 PST

Claramente, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de este artista. Algunos consideraron que ese gusto era excesivo, mientras que otros apoyaron la compra del accesorio.