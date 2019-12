Rangel: "No se me pasaba por la cabeza que sería un año tan hermoso"

Michael Rangel, uno de los grandes referentes en la campaña del campeón América de Cali, mostró su alegría por el título alcanzado y destacó, en lo personal, lo que fue su 2019, donde conquistó dos títulos ligueros y una Superliga.

"Es algo muy hermoso. Acá jugué la mayoría de los partidos, tuve la confianza de los directivos, el profe y los compañeros. Hoy festejamos todos este título", comentó el satandereano y agregó. "Solo felicidad, vivimos momentos díficiles, a lo último lo vale todo".

Sobre sus logros en este 2019, declaró: "No sé me pasaba por la cabeza que iba a ser un año tan hermoso. No se puede describir con una sola palabra todo lo que estamos viviendo".

Mientras que concluyó, "contento por lo que se está viviendo, por lo que hemos hecho con el América de Cali".

Michael Rangel cerró su semestre con el América como goleador del equipo con 13 anotaciones en 23 compromisos.