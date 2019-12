Adriana Lucía se defiente ante críticas por apoyar las protestas

Tras conocerse el apoyo de varios artistas a la movilización del 4 de diciembre, en redes sociales usuarios arremetieron contra la cantante Adriana Lucía, quien tomó la vocería de la convocatoria a través de varios medios.

Según las acusaciones, la cantante promueve las movilizaciones porque durante el pasado gobierno de Juan Manuel Santos habría supuestamente recibido la famosa "mermelada". Incluso, algunos usuarios compartieron las copias del contrato de Fontur.

Ante los comentarios, Adriana Lucía respondío a través de sus redes sociales argumentando: "¿Ser imagen de Fontur es un delito, es ilegal? La lista de los artistas que hemos sido imagen para la promoción del país es gigantesca. No sólo nacionales sino internacionales. Es más, les agrego a los que buscaron el contrato legal y público, que se cumplió DE HACE TRES AÑOS".

Asimismo, la cantante aclaró "A mí, no me van a callar sacándome a relucir algo hecho de manera correcta como algo indecente, porque no es así"

A mí me critican por trabajar honestamente, mientras acto seguido promocionan una ley para premiar a los que se han robado este país. No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Por qué le exigen más a un artista que a un político? yo seguiré exigiéndole al pdte. @IvanDuque QUE ESCUCHE. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019