Congreso haría sesiones extra para aprobación de la Reforma Tributaria

Tras un error de procedimiento, solo hasta mañana martes comenzará en firme el trámite de la Reforma Tributaria en las comisiones económicas del Congreso.

El Representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez estimó que sería necesario convocar al Congreso de la República a sesiones extras para sacar adelante el proyecto.

“Yo realmente no he hecho los cálculos, pero quedaría muy apretado hasta el 16 de diciembre. Es muy posible que se deba convocar a extras, lo que no se es cuantos días, sí tres o cuatro días o más” subrayó.

De acuerdo con el Representante a la Cámara, el proyecto es vital en el fortalecimiento de la economía colombiana, sobre todo en la generación de empleo.



Añadió que no es capaz de responder si el paro que se desarrolla en varias regiones del país puede o no retrasar el estudio de la iniciativa.

Por su parte, el Representante a la Cámara Wadith Manzur, manifestó que el Partido Conservador apoya el proyecto y aclaró que se tiene que ser responsable con el país en la aprobación de la iniciativa.

