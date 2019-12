'Pibe' Valderrama: “No le gusta Teo, no le gusta Juanfer, no le gusta James”

Previo a la primera final entre Junior de Barranquilla y América de Cali un jugador histórico de nuestro fútbol colombiano, pasó por los micrófonos del Carrusel de Caracol Radio. Se trata de Carlos 'el Pibe' Valderrama.

El volante 10 destacó el regreso del América a una final y resaltó cual es la ventaja que va a tener el equipo 'tiburón' en la final de ida "Toco aquí hay que ganar primero acá. La ventaja hoy es que somos locales (...) América siempre ha sido grande, le toco la B por desorganización".

Carlos Valderrama habló también sobre Teófilo Gutiérrez, figura del Junior y uno de los mejores jugadores de la Liga Águila, y la opción de volver a jugar con la camiseta de la Selección “Al técnico no le gusta, cuando el técnico no le gusta se jodió. No le gusta Teo, no le gusta Quintero, no le gusta James, no le gusta Jarlan”.

Por último, el ‘Pibe’ se refirió a la implementación del VAR en nuestro fútbol y aplaudió la decisión “Siempre he dicho que el VAR es para mejor y ayudar los árbitros, esperemos no haya problemas acá”.