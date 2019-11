Pérdidas del comercio por manifestaciones superan el billón de pesos

Como muy grave calificó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal las pérdidas económicas que dejan las movilizaciones que se vienen realizando a nivel nacional.

Dijo que el comercio pierde diariamente unos $ 150.000 mil millones lo que en ocho días de protestas genera más de un billón de pesos que ha dejado de generar el sector.

De acuerdo con el dirigente gremial lo más preocupante no son las ventas sino la generación de empleo y la disponibilidad del trabajo, porque las pequeñas empresas no han podido laborar debido a que los trabajadores no pueden llegar por las dificultades en el transporte.

Manifestó que con el actual panorama están en riesgo que se puedan perder unos 260 mil empleos para la temporada de diciembre por la falta de actividad en el comercio, hoteles y restaurantes.

Según Fenalco a esto se suma que las ventas de los tenderos y los informales se han desplomado generando millonarias pérdidas.

