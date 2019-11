Colombia requiere crecer por encima del 3,7% para reducir el desempleo

"La tasa de crecimiento crítica para reducir el desempleo está entre 3,7% y 3,8%. Así que si no crecemos a esa tasa no se va a revertir esa situación. Si bien estamos creciendo, no es suficiente”, aseguró el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Reconoció que una vez la economía logre ese crecimiento seguramente las cifras de desempleo que se mantienen en dos dígitos comenzarán a bajar de manera sostenida.

Sin embargo, lamentó que esa proyección no se va a lograr en el corto plazo lo que puede generar preocupación entre las familias colombianas.

De acuerdo con el director de Fedesarrollo para el presente año se proyecta un crecimiento de la economía que podría estar muy cerca del 3,3% y estimó muy poco probable llegar al 3,6% que viene proyectando el Gobierno nacional.

“Para el próximo año estamos esperando un repunte del Producto Interno Bruto del 3,5%, por debajo del 4% que ha venido hablando el Gobierno nacional”, concluyó Luis Fernando Mejía.