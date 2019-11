¿Viejo conocido? Lin interpretaría a Gokú en live-action de Dragon Ball

Siguen los anuncios en la industria del entretenimiento, y es que Disney podría realizar una nueva versión del popular anime/manga Dragon Ball, pero live-action. En 2019 ya vimos a 'Aladdin', el clásico de 1992 que se convirtió en un completo éxito en taquilla de la mano de Will Smith, Naomi Scott y Mena Massoud. Recordemos que la "casa de la grandes ideas" adquirió a Fox.

Entre tanto, el actor Ludi Lin ya estaría negociando para interpretar a Gokú, el saiyajin más popular del anime, de acuerdo con información del sitio We Got This Covered. Sin embargo, la tarea es bastante dura, porque en 2009 se lanzó 'Dragonball Evolution' y la cinta dejó mucho que desear y fue duramente cuestionada por la crítica. Lin hizo parte del reparto de importantes producciones como 'Aquaman', 'Power Rangers' y el reboot/reinicio de Mortal Kombat donde interpretará a Liu Kang.

Otro de los anuncios que llamarían la atención, sería que todo el reparto de la cinta sería asiático, y el presupuesto destinado para la realización más muy alto para complacer a los fans. Pero, como dicen por ahí, "amanecerá y veremos".

