Jefe de banda y corrupto: así llamó Fico Gutiérrez a Daniel Quintero

Medellín, Antioquia.

El alcalde de Medellin, Federico Gutierrez Zuluaga no dudo en llamar como corrupto y jefe de una banda criminal al exalcalde Daniel Quintero Calle, luego de que se conociera el decreto firmado por el exmandatario en el que se cambiaba el uso del suelo del polémico lote de aguas vivas.

El mandatario local insistió que allí había “negociado” en el que se beneficiaba el privado, pero seguramente también integrantes de la pasada administración distrital; al nuevamente explicar, que encontraron un decreto firmado por el exalcalde, que modificaba las condiciones de el predio, con uso forestal, para permitir la creación de proyectos de infraestructura y que luego le devolvió el pedio, que ya era del distrito, a sus dueños originales.

“Tenían que seguir en el negocio. ¿Y qué plantearon entonces? Hicieron un esperpento jurídico, pero además un acto corrupto, que se llama prevaricato y lo hizo directamente Daniel Quintero como jefe de la banda. ¡Corrupto! Ni vergüenza le dio. Y firmó un decreto, que encontramos hace ya pocos días, firmó un decreto cambiando los usos del suelo del lote de Aguas Vivas y del lote vecino. Y eso es prevaricato,) porque es que el uso del suelo lo define el Concejo de Medellín”.

Los cambios en el predio de Aguas Vivas

Gutiérrez Zuluaga insistió buscando alternativas para que el Distrito no sea víctima, según el, de las actuaciones administrativas generadas en la pasada administración y que con eso se busca eliminar las autorizaciones entregadas a los propietarios del lote quienes incluso estaban construyendo un hotel en este espacio con denominación de reserva forestal.

“Bajo todas las advertencias que ya habían hecho funcionarios, que hoy son testigos de la Fiscalía, todos los funcionarios de la alcaldía de Medellín dejaron constancias, diciendo que eso NO se podía hacer, que NO podían pagar esa plata. Alteraban actas del Comité de Conciliación y no le importó y subieron ese valor. Y peor aún, lo que hicieron después de que el municipio tuviera un predio valorizado en 2.700 millones de pesos por obligaciones urbanísticas. No se quedaron contentos con haberle valorizado el lote al privado, sino que le devolvieron el lote. Le devolvieron el lote al privado, un lote que valía 2.700 millones de pesos, se lo devolvieron costando 48.000 millones de pesos”, finalizó.