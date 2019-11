“El diálogo y el amor siempre serán nuestras armas”: hermana de Dilan Cruz

La familia de Dilan Cruz hizo un llamado a no más violencia, esto por medio de un comunicado que dio a conocer Denis Cruz, hermana del joven que fue atacado por un agente del Esmad durante marchas del pasado sábado en Bogotá.

“Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos contra el otro”, mencionó la joven un video.

Denis invitó al diálogo y a que no haya más violencia: “El mejor homenaje que le podemos hacer a Dilan es que no haya más disturbios, ni violencia. Dilan era un hombre noble, era un hombre de paz, era un hombre inteligente”.

La familia quiere despedir a Dilan en total privacidad. Además, invitan a que todos usen, en honor a él, una camisa blanca y porten una rosa blanca.

